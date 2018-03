Cabral pour trois mois au LS, un deal qui interpelle

Cabral est de retour dans le football, à la faveur d’une proposition faite par le Lausanne-Sport. Formé au club, le milieu de terrain a signé un contrat de trois mois, avec une option pour la suite. À vrai dire, la nouvelle surprend, dans la mesure où le joueur de 29 ans n’a pas disputé une «vraie» saison depuis… 2013 et son départ du FC Bâle.

Dès lors, comment comprendre l’engagement d’un garçon qui s’est perdu depuis si longtemps? «C’est un enfant de la maison qui revient à la maison», image Pablo Iglesias, le directeur sportif du LS. Mais si on laisse de côté l’aspect sentimental, quelles motivations sportives peut-on vraiment trouver? «Cabral possède un profil, une mentalité de battant et un âge intéressant en termes d’expérience, note Iglesias. Il a pris contact. Nous avons longuement échangé. Et le deal est simple: il a devant lui quelques semaines pour être fit et répondre à la moindre sollicitation du coach. Il a connu une première vie sportive couronnée de succès (ndlr: notamment cinq titres de champion de Suisse avec Bâle). Et aujourd’hui il a une dalle sans nom. Il y avait trop de coïncidences positives. Alors pourquoi ne pas essayer?»

De galère en galère

Parti de Lausanne à l’été 2007, Cabral a connu ses meilleures années sous le maillot du FC Bâle, de 2007 à 2013, avec plusieurs participations à la Ligue des champions. Durant cette période, le Vaudois (originaire du Cap-Vert) a su s’imposer en ligne médiane dans la meilleure équipe du pays.

C’est ensuite que la situation s’est gâtée. Que le parcours s’est compliqué. Que ce soit en Angleterre (Sunderland), en Italie (Genoa), voire au FC Zurich, Cabral n’a plus jamais affiché la moindre régularité. Ni le même impact dans le jeu. De galère en galère, il s’est retrouvé dans la marge. Au printemps 2017, Le Mont (Challenge League) lui a offert une pige qui n’a convaincu personne. Sans club depuis l’été dernier, le joueur a perdu pas mal d’illusions en chemin. Aujourd’hui, il a la chance de se voir offrir cette opportunité par un club de Super League. Reste à savoir combien de temps lui sera nécessaire pour retrouver une forme acceptable pour un professionnel.

«Le pari est plus pour lui que pour nous, estime Pablo Iglesias. Mais je crois qu’il mérite d’être tenté. Cabral a une revanche à prendre. Nous lui donnons cette possibilité.» Il ne faut pas s’attendre à le voir jouer rapidement en Super League. Son intégration se fera notamment par quelques matches avec le Team Vaud, en 1re ligue. Les cartes sont entre les mains du joueur. À lui de voir comment il entend les utiliser.

(nxp)