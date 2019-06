Castella deux ans de plus au Lausanne-Sport

Arrivé au LS en 2012, au sein de l’équipe des M21, le gardien de but défend la cage de la première équipe vaudoise depuis 2014. «Ses performances, son attitude et sa disponibilité lui ont permis de se faire apprécier du public de la Pontaise et de devenir un joueur emblématique du LS», souligne le communiqué du club.

Depuis son arrivée à la Pontaise, Castella a disputé 150 parties sous le maillot bleu et blanc (85 de Challenge League et 62 dans l'élite). La saison dernière, le gardien de 1m86 n'a raté que la première partie de l'exercice, avant de disputer l'intégralité des 3150 minutes de jeu possibles. Il a encaissé 36 buts et réalisé la bagatelle de 12 blanchissages.

C'est donc lui qui sera la cerbère du LS pour ses grands débuts dans le Stade de la Tuilière, prévus à l'été 2020.

