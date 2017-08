Celestini nourrit-il trop d’ambition pour le LS qu’il dirige?

Le Lausanne-Sport ne tourne pas très rond. Malgré de bonnes périodes constatées lors de chacune de ses sorties, l’impression globale reste mitigée. Les chiffres le confirment: 1 seul point en 4 matches de championnat, 5 buts marqués mais surtout 10 encaissés.

Un groupe qui a subi de nombreux changements a toujours besoin d’un peu de temps pour trouver sa nouvelle identité. Mais alors que le LS s’apprête à affronter deux formations de bas de tableau – Thoune dans l’Oberland bernois, puis Grasshopper à la Pontaise –, un caractère d’urgence apparaît déjà. Technicien ambitieux, Fabio Celestini a-t-il une trop haute idée de l’équipe et des joueurs qu’il dirige? Son projet de jeu – en 3-5-2 – n’est-il pas trop exigeant? «C’est l’état d’esprit qui fait la différence, non pas le fait de jouer à trois ou quatre derrière», réplique-t-il en substance. D’accord, mais tout de même!

Si elle reflète souvent une mode, la question du système n’est pourtant jamais anodine. Le 3-5-2, avec ses différentes variantes en ligne médiane, s’inscrit généralement dans une idée offensive. «Il offre une grosse densité au milieu, permet souvent de gagner la bataille de la zone de construction, et aussi de maîtriser le rythme du match», explique Pablo Iglesias, nouveau coach de l’équipe de Suisse M20. Il donne aussi la possibilité d’amener des joueurs lancés sur le côté. Et quand le ballon est perdu, on peut presser haut, souvent même à sept joueurs dans le camp adverse.» Et donc, en principe, récupérer très vite la balle.

Complexe à assimiler

En revanche, ce système est plus complexe à assimiler et moins stable sans doute qu’un 4-4-2 par exemple, du moins lorsqu’il n’est pas complètement maîtrisé. «Il demande des profils de joueurs très précis, poursuit Iglesias. Et il exige une grande synchronisation dans les couvertures et les replacements. Un travail qui nécessite beaucoup de temps.» Face à Lugano (défaite 3-2 lors du dernier match de Super League), les Lausannois avaient laissé trop d’espace sur les côtés, liberté de manœuvre dont les Tessinois ont habilement et largement profité.

C’est à Carlos Bilardo (Argentine, 1986) qu’on attribue la paternité de cette approche tactique. Puis le Brésil, l’Allemagne – ces deux pays opposés en finale de la Coupe du monde 2002 – ou encore les Pays-Bas ont pratiqué ce schéma en sélection, avec des succès divers. En club, il est revenu en force ces dernières saisons, notamment en France, en Angleterre et surtout en Italie. Dans la Péninsule, lors de la saison 2015-2016, pas moins de dix équipes de Serie A avaient adopté cette organisation. Les saisons précédentes, Antonio Conte l’avait exprimée pour le meilleur avec la Juventus, avant de l’emmener dans ses bagages à Chelsea. Les trois défenseurs doivent être complémentaires, intelligents et solides au duel. Ce qui était le cas de Barzagli, Bonucci et Chiellini. Et les deux joueurs de couloir doivent être prêts, physiquement, à avaler des kilomètres, sans jamais perdre leur lucidité.

On joue donc en 3-5-2 par conviction, avec l’envie première d’être le plus souvent possible en possession du ballon. Mais tous les 3-5-2 ne développent pas le même volume offensif. «La nature des deux joueurs de couloir renseigne beaucoup sur l’ambition du module», souligne Iglesias. Et l’animation du jeu ne tient pas uniquement dans le schéma adopté, renvoyant tout autant à son interprétation ainsi qu’à l’implication des joueurs.

Défense à quatre samedi

De plus, l’idée de départ ne devrait jamais être définitive. «Lorsqu’on parle de haut niveau, on constate que les équipes changent d’organisation au cours d’un même match», note Pablo Iglesias. Cette souplesse tactique, et donc cette faculté d’adaptation, devrait faire partie du bagage d’un joueur moderne.

Totalement impliqué dans sa tâche de tous les jours, Celestini l’envisage en tout cas ainsi. Mais la réponse qu’il reçoit sur le terrain n’est, pour l’instant du moins, pas suffisante. Dans ces conditions, comment procéder? Faire un pas de retrait momentané en proposant quelque chose de plus simple, de façon à rassurer les joueurs et, surtout, à aller prendre quelques points bienvenus? Ou persister en attendant des jours meilleurs?

«Abandonner tout à fait le système privilégié jusque-là représenterait une forme de désaveu par rapport au conséquent travail effectué ces dernières semaines, qui plus est avec certains joueurs arrivés tardivement», estime Pablo Iglesias. Au printemps, alors que le LS devait prendre des points afin d’assurer son maintien, le coach avait pourtant fait, sur plusieurs semaines, une concession tactique qui avait porté ses fruits. A Thoune, il est vraisemblable qu’il en soit de même. (24 heures)