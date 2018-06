Contini et le LS en quête de «joueurs qui ont faim»

Si les joueurs sont encore en vacances, on s’affaire tout de même du côté de la Pontaise, où il s’agit de jeter les bases de l’opération retour en Super League. Nouvel entraîneur du LS, Giorgio Contini vient de passer deux jours à Lausanne, pour faire avancer certains dossiers, mais aussi pour trouver un appartement. Nous l’avons croisé entre deux rendez-vous.

Un esprit à inculquer

Après sa nomination, il y a dix jours, Giorgio Contini a pris son téléphone afin de sonder les joueurs. «On sent toujours la déception et c’est normal, indique le coach. Ils doivent récupérer, se vider la tête, se relever, montrer une nouvelle envie pour attaquer la nouvelle saison avec beaucoup d’énergie.»

La question de la mentalité revient souvent dans les propos du Zurichois. «C’est effectivement très important pour moi. Il faut laisser les ego de côté; l’esprit d’équipe est intouchable. Et cela commence à l’entraînement, en arrivant au stade chaque matin. Et je suis là pour donner la sérénité nécessaire.»

Est-il difficile de convaincre des joueurs confirmés de venir faire un tour du côté du LS? «Ceux que nous contactons se montrent intéressés. Ils veulent surtout sentir la confiance que l’entraîneur peut leur accorder, ainsi que les perspectives dans le club. Et nous avons certains arguments. De mon côté, je veux des bosseurs, car ceux qui pensent que nous atteindrons l’objectif avec aisance donnent un très mauvais signal. Je pense aussi que cette relégation peut représenter une chance de se montrer pour des joueurs qui, aujourd’hui, ne seraient pas forcément en première ligne.»

Un staff à rebâtir

Le staff a toute son importance. Il a beaucoup changé ces derniers mois sous la direction de Celestini, puis de Borenovic. À ce jour, pour la suite, seul Florent Delay (entraîneur des gardiens) est certain. Giorgio Contini a émis le souhait d’avoir Umberto Romano pour premier assistant. «Il connaît bien la Challenge League (ndlr: Winterthour et Wohlen notamment) et il a aussi travaillé avec les jeunes, souligne l’entraîneur du LS. Lui et moi parlons le même langage lorsqu’il s’agit de football.»

Ilija Borenovic et Alex Weaver retournent avec le Team Vaud M21. Quant à William Niederhauser, son travail devrait s’orienter sur les équipes du centre de performance du Team Vaud (de 16 à 21 ans).

Mouvement chez les gardiens

Pour l’heure, hormis les cinq partants certains (Rochat, Marin, Zarate, Fransson et Maccoppi), aucune annonce définitive. «Nous voulons travailler avec tous les joueurs sous contrat. C’est mon objectif et celui du club. Mais il est encore tôt. Si une proposition devait arriver, on avisera. Quant aux arrivées, nous en souhaitons quatre ou cinq, des joueurs qui ont faim.»

Avec l’interdiction de se tromper, contrairement à l’hiver dernier par exemple. «Le mercato d’été est différent, moins compliqué que celui de l’hiver. On repart avec davantage de temps ainsi qu’un nouveau coach. Cela recommence presque à zéro pour tout le monde», estime Contini.

Mouvement tout de même chez les gardiens. Derrière Thomas Castella, on devrait observer une rocade entre Kevin Martin et Dany Da Silva, les deux se croisant sur la route qui mène à Yverdon. Spécialiste reconnu dans le développement sur ce poste, Thierry Barnerat rejoint le club.

Du «team building» à Verbier

Des tests physiques individuels auront lieu les 14 et 15 juin, alors que la reprise officielle est agendée au lundi 18 juin. L’équipe aura droit à un stage de quatre jours en Valais (Verbier), dès la deuxième semaine de préparation. «Il est important, à mes yeux, de passer du temps ensemble, note Contini. Il s’agit pour les joueurs d’assimiler les principes de jeu et de voir comment l’entraîneur entend travailler.» Le premier match est prévu le vendredi 29, face à Neuchâtel Xamax, sur le terrain principal de la Tuilière (18h45). (nxp)