Contre Sion, LS peut marquer son histoire

Sans atteindre les sommets émotionnels que véhicule le FC Sion, le Lausanne-Sport vit lui aussi une belle idylle avec la Coupe de Suisse. Avec neuf trophées à son palmarès, il figure au 5e rang dans la hiérarchie helvétique, juste derrière GC (19), Sion (13), Bâle (12) et Zurich (10).

Mais ce glorieux passé ne concerne que le siècle dernier, puisque l’ultime succès en date remonte à 1999 et une victoire contre Zurich. Une époque où un «s» venait encore s’ajouter à Sport. Depuis la faillite, puis la renaissance du club en 2003, seule une finale – perdue 6-0 contre le grand FC Bâle en 2010 – est venue égayer des parcours souvent anonymes et parfois désastreux.

Comme cette saison, la dernière épopée lausannoise s’était déroulée alors que le LS militait en Challenge League. Un exercice au cours duquel les ambitions étaient modestes et où, d’ailleurs, l’équipe entraînée par John Dragani ne brillait pas particulièrement en championnat. Ce qui n’avait pas empêché Guillaume Katz et consorts de réaliser deux authentiques exploits en sortant d’abord Young Boys en quart de finale puis Saint-Gall en demie. Avant et après cette mémorable édition 2009-2010, seules trois participations à des quarts de finale sont venues titiller les espoirs de ses supporters.

Neuf ans plus tard, John Dragani se souvient encore parfaitement de l’exploit qu’avait réussi son équipe face à YB. «Le contexte était un peu spécial, raconte l’actuel entraîneur du Stade Nyonnais. Ce match, nous devions le jouer à la Pontaise mais pour des raisons financières, l’avantage du terrain avait été «vendu» à YB. Nous partions donc presque battus d’avance face à un adversaire qui caracolait en tête du championnat et n’avait plus perdu depuis un match européen face à l’Atlético.»

Un LS sans complexe

Condamné par l’opinion publique, le LS a pu préparer sans la moindre pression ce quart de finale. «J’avais concocté une préparation assez spéciale, sourit John Dragani. Et la veille du match, lors d’un petit entraînement au Stade de Suisse, je me souviens avoir échangé un regard avec notre capitaine, Antoine Rey. Sans trop nous épancher, nous sentions tous les deux que quelque chose pouvait se passer.» Et le petit miracle se produit le lendemain quand le LS atomise 4-1 un YB déboussolé. «C’est pour ce genre de matches que la Coupe garde ce côté magique et inexplicable qui nous plaît tant, insiste Dragani. Les émotions y sont différentes. La seule chose importante, c’est de croire que tout est possible.»

Portés par cette victoire, les Lausannois se déplacent ensuite à Saint-Gall avec un état d’esprit plus conquérant encore. «L’entraîneur avait changé (ndlr: Arpad Soos avait succédé à John Dragani) et notre confiance en nous aussi grâce à cette victoire à Berne, souligne Guillaume Katz. Je me souviens que nous avions abordé cette demi-finale avec plus de certitudes de pouvoir la gagner. En entrant sur le terrain, nous ne nous sentions, cette fois, pas inférieurs à nos adversaires.»

Coup sur coup, le pensionnaire de Challenge League s’était offert le scalp de deux prestigieuses équipes de Super League. Une performance alors inédite pour le nouveau Lausanne-Sport. Et qui l’est toujours, puisque jamais depuis il est parvenu à éliminer un club de l’élite suisse. Malgré sept tentatives, donc cinq dans son antre de la Pontaise. En résumé, le Lausanne-Sport n’a tout simplement jamais réussi à battre un adversaire de Super League à domicile en Coupe de Suisse au cours de ses quinze années d’histoire.

«Je reste toutefois convaincu que jouer devant son public sera un avantage, dimanche, pour le LS, conclut Guillaume Katz. La recette? Ne pas nourrir le moindre complexe! Et puis, la différence aujourd’hui entre ce LS, qui est une excellente équipe de Challenge League, et cette formation de milieu de tableau de Super League qu’est le FC Sion n’est pas énorme. Bien moindre que celle qui nous séparait alors de YB et de Saint-Gall.»

