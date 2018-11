«Contre Vaduz, l’attitude affichée par l’équipe était inexcusable»

Le 15 novembre 2017, Ineos annonçait officiellement le rachat du Lausanne-Sport à Alain Joseph. Avec l’ambition de ramener le club, à moyen terme, dans le cercle restreint des meilleures équipes du pays. Une année plus tard, le bilan sportif est très éloigné de ces desseins enivrants. Un constat alarmant que son président, David Thompson, tente de relativiser. Pour le moment.

On imagine facilement qu’il y a un an vous espériez une première année très différente, non?

(Il rit.) Oui, bien sûr, même s’il était difficile pour nous, à l’époque, de faire des prévisions précises. D’abord parce que le défi était grand: nous avions tout à découvrir d’un milieu que nous ne connaissions pas. Et je peux vous confirmer que diriger un club de foot et une société active dans la pétrochimie sont deux choses très différentes. Mais l’aspect positif, c’est que durant ces douze derniers mois, nous avons appris beaucoup de choses.

D’accord, mais le bilan sportif de cette année 2018 du LS est catastrophique. Cela ne vous fâche-t-il pas?

Je suis bien entendu déçu par les résultats mais nous étions bien conscients que ce championnat de Challenge League serait compliqué. En revanche, ce que je ne peux pas accepter, c’est l’attitude que l’équipe a parfois affichée durant certains matches, comme celui contre Vaduz. C’était inexcusable. Ce n’est pas en adéquation avec l’image que veut véhiculer Ineos. Je peux toujours accepter une défaite si elle est accompagnée d’une belle prestation collective, avec une équipe qui a tout donné sur le terrain. Ce qui n’a malheureusement pas toujours été le cas cette année.

C’est ce que vous avez dit aux joueurs lors de votre rencontre la semaine passée?

Absolument. Lors de ma courte intervention, j’ai voulu mettre l’accent sur l’importance primordiale de jouer en équipe, sur la solidarité. Parce que je reste convaincu qu’elle est la base du succès. Quand une équipe travaille bien ensemble, que les joueurs qui la composent jouent les uns pour les autres, elle est toujours supérieure à une simple addition de bonnes individualités. J’ai aussi essayé de faire comprendre aux joueurs qu’ils jouaient pour leurs coéquipiers, les fans, le club et le canton.

À Kriens, l’implication et l’envie de bien faire étaient meilleures. Le message a donc passé.

Oui, je l’espère. Mais il faut croire que ce n’est pas encore suffisant pour gagner.

La base du succès est de mettre les bonnes personnes aux bonnes places. Est-ce le cas au LS?

(Il marque une pause.) Je le crois. Giorgio (ndlr: Contini) me donne l’impression de savoir ce qu’il fait. Le problème, selon lui, c’est que les joueurs ne sont pas encore capables de reproduire en match toutes les bonnes choses qu’ils montrent à l’entraînement. Il faut du temps. C’est d’ailleurs pour cela, je le répète, qu’Ineos s’est engagé ici sur le long terme.

Comment réagit Jim Ratcliffe, le «big boss»?

(Il sourit.) Pour l’instant, ça va, il ne s’occupe pas trop des affaires de l’équipe. Mais il ne faudra pas que des prestations comme celle de Vaduz se répètent. Il a beaucoup de patience mais elle a aussi ses limites.

La place de Giorgio Contini n’est donc pas en danger?

Aujourd’hui pas. Maintenant, nous avons quatre matches très importants à bien négocier d’ici à la trêve. À commencer par un derby contre Servette qui vaudra six points. Ensuite seulement nous ferons le bilan de cette première moitié de saison.

Que se passera-t-il si le LS compte une dizaine de points de retard sur le leader à Noël?

C’est une question intéressante que je me suis déjà posée. J’ai une ou deux petites idées qui, je l’espère, devront se contenter de rester dans un coin de ma tête.

Le club a-t-il de l’argent pour se renforcer au mercato?

Nous avons jusqu’en janvier pour réfléchir à cette question.

Ni Bob Ratcliffe (CEO du LS) ni vous-même n’êtes souvent présents à la Pontaise. Avez-vous peur de vous y ennuyer?

(Il se marre.) Non non, mais mon emploi du temps ne s’y prête pas actuellement. Les matches du samedi soir ne conviennent pas non plus à Bob en raison d’autres obligations. Mais dès février, je vais m’organiser pour être davantage présent. Quant à la qualité du spectacle, comme je l’avais souligné l’an passé, nous y tenons beaucoup. Dans ce domaine aussi, il y a quelques progrès à faire. Cela dit, je reste malgré tout confiant pour la suite. Parce que l’état d’esprit est bon. Un atout capital pour avoir du succès. (nxp)