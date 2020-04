Déçu et fâché, le Lausanne-Sport encaisse mal le coup

Soyons honnêtes, l’issue de la votation tenue mercredi auprès des clubs de la Swiss Football League (SFL) n’a pas été des plus surprenantes. Alors qu’il aurait fallu que les deux tiers des vingt équipes consultées acceptent d’augmenter la Super League de dix à douze équipes, seule la moitié d’entre elles s’est montrée favorable à un tel changement.

«Au LS, soupire Stefan Nellen, nous nous sommes battus pour cette augmentation. Je suis donc aujourd’hui très déçu et fâché par ce refus. D’autant plus que dix équipes se sont quand même prononcées en faveur de ce changement. Ce qui signifie que la moitié des clubs de la SFL partagent ma frustration.»

Pour le vice-président lausannois, la formule écossaise (trois tours et un de plus entre les six premiers et les six derniers) a pesé lourd dans ce verdict.

«Associer les deux choses compromettait en grande partie l’issue du vote. Maintenant, ce qui me semble évident, c’est qu’il n’y a pas de place pour vingt clubs professionnels en Suisse. Plus de la moitié des clubs de Challenge League ont des joueurs en partie payés par les caisses de chômage cantonales. Ce n’est pas normal.»

«Mal préparé en amont»

Un point de vue que partage Edmond Isoz. «Il faut être lucide et reconnaître que seuls douze voire quatorze clubs ont aujourd’hui les ressources et les infrastructures pour assumer un vrai statut professionnel, affirme l’ancien directeur de la Ligue. Cela dit, je ne peux pas dire que le vote de mercredi m’ait surpris dans la mesure où les choses n’avaient pas été bien faites du tout en amont. Pour convaincre une large majorité des clubs de changer le mode de championnat actuel, il aurait d’abord fallu procéder à une vraie consultation globale et préparer ensuite un dossier complet et de qualité avec des explications cohérentes sur les bienfaits d’un tel changement. Avec à la clé une vraie vision sur l’avenir de notre football et, certainement, une formule de championnat qui aurait auparavant été approuvée par la forte majorité des clubs. Or, rien de tout cela n’a été fait et chaque club a, comme trop souvent, préféré voter selon son intérêt du moment plutôt que de penser, par exemple, à la meilleure solution pour que nos jeunes réussissent à s’épanouir et à progresser.»

En marge de ce refus, on peut aussi s’étonner que le dépouillement de ce vote ait été fait au siège de la SFL plutôt que dans l’étude d’un notaire, soit en terrain neutre où le secret du choix de chaque club aurait pu être garanti.