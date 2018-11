Et si Contini avait enfin ouvert les yeux?

Les petits progrès entrevus avant la trêve n’avaient pas suffi au Lausanne-Sport pour battre Kriens. La métamorphose proposée samedi s’est, elle, avérée largement suffisante pour anéantir Winterthour. Et pour enfin offrir au public de la Pontaise une victoire probante accompagnée d’une prestation convaincante. Un double bonheur qu’il attendait en vain depuis presque un an.

Une preuve éclatante que ce LS version Giorgio Contini a tous les atouts pour gagner et séduire. À condition de vraiment le vouloir. Pour la première fois depuis qu’il est en place à Lausanne, le technicien zurichois a en effet résolument joué la carte offensive. Un état d’esprit conquérant affiché dès le coup d’envoi qui a non seulement semé le trouble dans les rangs adverses, mais aussi beaucoup plu à ses supporters.

Au lieu des sifflets qui avaient sanctionné, dès les premières minutes de jeu contre Vaduz entre autres, l’attitude pusillanime des Vaudois, ce sont cette fois des encouragements nourris et mérités qui ont récompensé leurs précoces initiatives offensives. Un pressing haut dans le camp adverse, une saine agressivité et une agréable vitesse d’exécution qui ont vite eu raison de l’insignifiante résistance zurichoise. Une faiblesse collective adverse qui est d’ailleurs le seul petit bémol à une soirée parfaite. Pour inverser in extremis une tendance qui devenait plus que préoccupante, Giorgio Contini a, une fois de plus, cherché à bousculer les mauvaises habitudes prises depuis quatre mois. La mise à l’écart de Monteiro et de Cabral avait pour objectif de lancer un signal fort à son groupe. Et de piquer l’orgueil de deux pièces maîtresses de son échiquier. «Les joueurs sont des individualistes, souriait Contini au terme de la partie. On verra donc ces prochains jours ce que chacun d’eux fera de cette mise à l’écart. Personnellement, j’espère bien sûr que ma décision leur servira d’aiguillon.»

L’orgueil de Cabral

Car même si les prestations de Lucas Pos – un jeune défenseur central (20 ans) du Team Vaud M21 que Contini a positionné sur le côté droit (deux buts de la tête) – et de Cameron Puertas ont été positives, le retour des deux «bannis» apparaît souhaitable pour que le LS puisse aborder ses trois dernières échéances compliquées de 2018 avec une bonne chance de réaliser ce carton plein qui pourra lui permettre de se rapprocher du leader, Servette.

À condition, bien sûr, que le défenseur réussisse enfin à gommer ses problèmes récurrents de concentration et que le capitaine se décide à jouer un peu plus haut et plus vite. Deux corrections dont l’ancien Bâlois est tout à fait capable. Le cas échéant, le LS ajoutera à l’équipe vue contre Winterthour une précieuse expérience supplémentaire, tant en défense qu’au milieu. Avec un Alex Pasche retrouvé et l’habileté diabolique du pied gauche d’un Stjepan Kukurozovic, dont l’influence dans le jeu pourrait être plus grande encore, l’entrejeu lausannois aurait fort belle allure.

L’atout Dominguez

De ces trois jeunes qui ont apporté une fraîcheur bienvenue, Maxime Dominguez est celui qui a le plus pesé sur le match. Placé en soutien du duo Oliveira-Margiotta, le Genevois a amené ce culot, cette créativité et cette vitesse qui faisaient tant défaut au LS. «C’est la position dans laquelle je me sens le plus à l’aise, expliquait-il. J’espère avoir montré au coach que je méritais mieux que quelques minutes de jeu par-ci par-là. Mais quelle que soit sa décision pour les prochaines échéances, je respecterai bien entendu ses choix et continuerai de travailler dur la semaine pour le convaincre.» La présence de Dominguez a eu un autre effet positif. Sur Francesco Margiotta cette fois. Même s’il n’a pas marqué, malgré cinq énormes occasions, l’Italien a livré, samedi, sa meilleure prestation de l’année 2018. À l’origine des deux réussites de Dominguez, il ne lui a manqué qu’un brin de confiance, et de chance, pour mettre fin à une interminable disette de sept mois et 22 matches, puisque sa dernière réussite remonte au 15 avril, à Bâle. Mais nul doute qu’avec l’attitude et l’implication montrées samedi, Margiotta retrouvera très bientôt ses sensations perdues.

«Sur le terrain, il y a vraiment une belle complicité entre nous deux», concluait Dominguez. Il ne reste plus qu’à espérer que Giorgio Contini ne séparera pas les deux hommes, dimanche à Aarau. Et s’il garde le même dispositif courageux en ajoutant Andi Zeqiri (blessé samedi) à ce duo, l’insidieux piège argovien pourrait se transformer en mise en confiance idéale avant le grand derby au sommet du 8 décembre. (nxp)