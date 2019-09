Et si Messi débarquait à la Tuilière?

L’Europe est en émoi. Depuis jeudi et un article paru dans «El País», l’idée de voir un jour – pas si lointain – Lionel Messi (32 ans) changer de casaque n’est plus une utopie. Pourquoi? Parce que le très sérieux quotidien généraliste espagnol nous apprend qu’il existe une drôle de clause dans le contrat entre le quintuple Ballon d’or et le FC Barcelone. Quelques lignes qui autorisent l’Argentin à quitter le club catalan chaque été. Sans que le champion d’Espagne puisse s’y opposer ni, surtout, réclamer le moindre centime en compensation!

Une clause insérée en 2017, lors des dernières et interminables négociations entre les deux parties qui ont débouché sur une entente jusqu’en 2021. «C’est un risque que nous assumons», se sont contentés de commenter des sources proches du club catalan. Et qui n’a rien d’unique au Barça puisque, semble-t-il, Xavi, Iniesta ou Puyol en avaient eux aussi bénéficié par le passé. Soit des joueurs qui ont grandi à la Masia avant de devenir autant de symboles du club; des hommes dont la loyauté n’a jamais été mise en doute.

En sera-t-il de même pour Messi? Pas sûr, car les rapports entre la Pulce, son clan et les dirigeants catalans se sont un peu rafraîchis ces derniers mois. Et le retour avorté de Neymar cet été n’a pas arrangé les choses. Les négociations pour prolonger un bail qui se termine pourtant dans moins de deux ans n’ont d’ailleurs pas encore débuté.

Lionel Messi «gratuit», ça fait bien sûr rêver. Mais pas trembler – du moins en apparence – les dirigeants catalans. «Avec ce qu’il gagne ici (ndlr: environ 40 millions d’euros net par an), il sera difficile à un autre club de s’aligner», assure-t-on dans l’entourage du club. Un «optimisme» que beaucoup ne partagent pas, notamment du côté de Manchester ou de Paris.

Une psychose que le quotidien catalan «Mundo Deportivo» a tenté d’apaiser en précisant que cette clause n’est valable que si Messi souhaite rejoindre un club d’un championnat mineur. D’où l’hypothèse de voir, dès juillet prochain, Lionel Messi débarquer au Lausanne-Sport. Une folie que pourrait se permettre un Jim Ratcliffe vexé d’avoir vu sa nouvelle offre de rachat de Chelsea repoussée par Roman Abramovitch. Une façon très originale aussi pour le big boss d’Ineos de témoigner sa gratitude à son frère Bob pour avoir permis au LS d’inaugurer son nouveau stade en Super League.

Les fans du LS ont eux aussi parfois le droit de rêver, non?