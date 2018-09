Giorgio Contini: «Mes joueurs devront aussi utiliser leur tête»

Alors que ces deux derniers jours ont été plutôt agités en Valais, le calme a régné du côté de la Pontaise. Un stade olympique qui se prépare à accueillir plus de 6000 spectateurs sur le coup de 16 heures selon les prévisions. Une foule qui suivra avec intérêt cette revanche du printemps dernier, où devant 8500 personnes, le LS avait concédé presque sans combattre une défaite probablement cruciale dans la lutte contre la relégation qui l’opposait alors au FC Sion.

Cinq mois plus tard, pas grand-chose ne semble avoir changé à Sion. Christian Constantin ne vient-il tout juste pas de tenter un énième coup de poker en écartant Maurizio Jacobacci de son poste d’entraîneur il y a moins de 48 heures après une entame de championnat à nouveau décevante? Sa probable présence sur le banc au côté de Christian Zermatten facilitera-elle le fameux choc psychologique espéré?

Autant de questions que l’on ne se pose pas au Lausanne-Sport. «Je ne m’occupe que de ce qui se passe ici, prévient Giorgio Contini. On reste sur une 2e mi-temps ratée contre Servette que nous voulons tous oublier. Face au FC Sion, je sais que notre envie de bien faire et notre motivation seront très élevées. A tel point que je devrai peut-être demander à mes joueurs de doser cet enthousiasme et de calmer leurs ardeurs. Dans ce genre de matches, contre un adversaire a priori mieux armé et supérieur, il est indispensable d’utiliser autant sa tête que ses pieds.»

La patte de Flo

La tête justement pourrait bien ne pas servir qu’à réfléchir, cet après-midi. Depuis le début de la saison, celle de Noah Loosli s’est en effet révélée être un atout déterminant pour le leader de Challenge League. A trois reprises déjà, le défenseur zurichois a trouvé, du chef, une faille dans les défenses adverses. Et à chaque fois avec le pied gauche de Per-Egil Flo à l’origine de ces buts. Même si l’arrière-garde sédunoise est sans aucun doute très supérieure à celles de Vaduz, Chiasso et Servette, le duo pourrait bien causer le malheur d’un FC Sion qui devra donc se méfier des balles arrêtées lausannoises. «C’est vrai, sur coup franc ou sur corner, nous avons déjà réussi par trois fois à nous trouver, sourit le défenseur norvégien. A l’entraînement, nous exerçons régulièrement ces situations. Je sais où mettre le ballon et mes coéquipiers où se placer pour que mes centres soient efficaces. Espérons que ça fonctionnera dimanche contre Sion aussi…» (nxp)