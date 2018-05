Giorgio Contini doit être celui qui ramènera le LS en Super League

C’est à Giorgio Contini que le Lausanne-Sport a confié la mission de retrouver au plus vite la Super League. «Il répond à beaucoup des critères qui étaient les nôtres, assure le directeur sportif, Pablo Iglesias. Et, surtout, le LS était sa priorité.» La remarque fait allusion à la recherche de ces dernières semaines, qui concernait plusieurs candidats (Uli Forte, Murat Yakin, Pierluigi Tami ou encore Pierre-André Schürmann) et qui a confirmé la difficulté de séduire un technicien confirmé lorsque la perspective immédiate a pour nom Challenge League. Le club a discuté avec tous et le choix s’est finalement porté sur le Zurichois. Âgé de 44 ans, Contini a signé un contrat qui porte sur deux saisons, avec option pour une année supplémentaire.

«La Suisse romande représente une nouvelle étape pour moi. Le prochain championnat ne sera sûrement pas une promenade de santé, souligne Giorgio Contini. Je vais discuter avec tous les joueurs ces prochains jours (Ndlr: par téléphone puisqu’ils sont présentement en vacances). Bon nombre d’entre eux sont encore sous contrat. De nouveaux vont arriver; ils devront être en mesure de prendre le leadership dans l’équipe.» Concrètement, cinq éléments sont en fin de contrat, soit Rochat, Marin, Zarate, Fransson (retour à Bâle) et Maccoppi. D’autres sont convoités (Kololli ou Monteiro par exemple). Il faudra donc mesurer les offres qui arrivent et tenter, le cas échéant, de convaincre que l’aventure qui s’annonce en vaut la peine.

«La Suisse romande représente une nouvelle étape pour moi. Le prochain championnat ne sera sûrement pas une promenade de santé»

«Giorgio est rigoureux dans son travail. Il a bien sûr les compétences nécessaires et il apporte l’énergie alémanique, note Pablo Iglesias. Il s’exprime dans les trois langues nationales et connaît le football des jeunes puisqu’il s’est formé durant plusieurs saisons avec les espoirs de Saint-Gall. On se réjouit beaucoup de travailler avec lui.» Président du LS, David Thompson a noté pour sa part que le nouveau coach s’inscrivait parfaitement dans le plan du club lausannois, qui comporte évidemment la promotion, avec une équipe mêlant expérience et jeunes joueurs, mais aussi l’arrivée dans le nouveau stade, la construction d’un centre d’entraînement – qui pourrait voir le jour d’ici à trois ans – entièrement dévolu au foot pro.

Avec Saint-Gall jusqu’en avril

«Je suis content de découvrir de nouveaux visages. Je pense être quelqu’un d’ouvert, indique Giorgio Contini. J’accepte la critique, même sévère, et je suis toujours prêt à expliquer mes choix. À Lausanne, je trouve un contexte compatible avec mes idées, ainsi qu’un projet qui permet de grandir.» Pour le nouvel entraîneur, la première idée à faire passer concerne la compétition à venir: «Les joueurs avec lesquels nous travaillerons doivent accepter d’évoluer en Challenge League, un championnat spécial qui exige une certaine mentalité. Il faut qu’ils soient convaincus, sachant qu’un voyage à Rapperswil ou à Chiasso ne ressemble pas du tout à un déplacement au Parc Saint-Jacques ou au Stade de Suisse.»

Giorgio Contini ne débarque pas en terre inconnue. Il est souvent venu à la Pontaise comme entraîneur. Mais on a peut-être oublié qu’il y avait passé une saison comme joueur, en Super League (2002-2003). Le LS et son attaquant avaient alors assuré le maintien sur le terrain, mais le club avait connu une relégation administrative, quelques mois avant de tomber en faillite. Voilà pour l’anecdote.

Joueur, Contini a fait l’essentiel de son parcours avec Vaduz, puis Saint-Gall. Comme entraîneur de l’équipe de la Principauté, il est monté en Super League (2014). En Suisse orientale, il a entamé le dernier championnat sur les chapeaux de roue, avant d’être limogé fin avril (31e journée), alors que son équipe occupait la 4e place (elle n’a pas fait un seul point lors des cinq journées suivantes). Mais le courant n’est apparemment pas passé avec la nouvelle direction (Hüppi président, Sutter directeur sportif).

Dates

L’entraînement reprend le 18 juin. Des matches de préparation sont déjà fixés, face à Xamax le 29 juin à 18h45 (inauguration du Centre sportif de la Tuilière), face à Sion le 7 juillet (18h, à Crissier), PSV Eindhoven et Valence (à préciser). (nxp)