Giorgio Contini et son LS veulent réaliser la semaine parfaite

Le Lausanne-Sport a une magnifique occasion de déjà creuser un petit trou sur ses poursuivants. Après avoir mis Grasshopper à cinq longueurs mercredi, le leader de Challenge League pourrait éloigner Wil, son nouveau et surprenant dauphin, à six unités. Mais pour espérer s’imposer sur le synthétique de l’IGP Arena, dimanche, il faudra que le LS montre un autre visage que lors de ses deux derniers déplacements. Car tant à Vaduz le week-end dernier qu’à Nyon à l’occasion du derby une semaine plus tôt, les prestations lausannoises avaient été loin d’être à la hauteur de celles proposées à la Pontaise.

«Cette différence est surtout due à l’attitude de nos adversaires, justifie Giorgio Contini. Lorsqu’ils se présentent à la Pontaise, ils sont craintifs et peut-être un peu trop respectueux. À l’image de Grasshopper, qui, pour l’occasion, avait changé son système défensif. En revanche, quand ces mêmes équipes évoluent à domicile, elles montrent davantage de courage et d’esprit d’initiative. Comme c’était le cas de Vaduz ou du SLO, leur motivation est plus importante lorsque le favori qu’est le LS se trouve en face.»

«On ne joue pas un troisième match en une semaine comme on aborde le premier»

Un cas de figure logique auquel les ambitieux Lausannois sont désormais habitués. «Wil va probablement jouer de façon très agressive, conclut le coach de la Pontaise. À nous de bien lire cette rencontre et de savoir quand il s’agira de les attendre ou alors de les presser haut. Cela dit, on ne joue pas un troisième match en une semaine comme on aborde le premier.»

Sans donner davantage de précisions, Giorgio Contini confirme qu’il y aura quelques changements au sein de son onze de départ