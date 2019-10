Igor Nganga, le leader naturel et inattendu du LS

Il y a tout juste un an, Igor Nganga symbolisait les errements, tant individuels que collectifs, d’un LS à la vaine recherche d’une identité. Transféré du FC Aarau pour occuper le flanc droit de la défense lausannoise, les premiers mois à la Pontaise de Nganga ont été un vrai flop. Au point de se demander pourquoi Giorgio Contini avait tant insisté pour le recruter.

Ces doutes appartiennent dés­ormais au passé. Repositionné dans l’axe dès le 24 novembre contre Winterthour à la Pontaise, Igor Nganga (32 ans) a commencé par reprendre ses marques à un poste qu’il n’avait plus occupé depuis ses jeunes années au Team Vaud. Avant de peu à peu s’imposer comme le leader de la défense lausannoise. «Les efforts à fournir sur un côté ou dans l’axe sont très différents, explique-t-il. Et puis, le poste de latéral est beaucoup plus compliqué lorsque l’on évolue au sein d’une équipe qui ne tourne pas. Ce qui était le cas du LS la saison passée.»

D’abord aligné le plus souvent au côté de Brandao, Igor Nganga a pris davantage de responsabilités après le départ du Portugais, en juillet. «Ce rôle de leader me convient parfaitement, sourit l’ex-international congolais. Que ce soit dans ma vie de père de famille ou sur le terrain, pour encadrer mes jeunes coéquipiers, j’aime avoir des responsabilités importantes. Je me sens d’ailleurs redevable au coach de me les avoir accordées. Et le meilleur moyen pour moi de lui montrer ma reconnaissance, c’est de prouver au quotidien que je mérite sa confiance. À la fois sur le terrain en ayant une attitude positive et dans le vestiaire en conseillant et en épaulant les nombreux jeunes du groupe. Disons que si «Kuki» (Kukuruzovic) est le leader technique du LS, j’en suis le leader moral, par l’exemple. À chacun son rôle, selon ses possibilités.»

Une réunion décisive

La forte personnalité et l’imposante force physique du solide défenseur contribuent à cette première partie de championnat très positive du Lausanne-Sport. «Le déclic s’est produit en fin de saison dernière, détaille-t-il. Lors d’une réunion en forme de bilan, nous nous sommes parlé ouvertement. Le coach nous a aussi très clairement mis face à nos responsabilités. Et lui comme nous tous sommes repartis avec un tout autre état d’esprit.»

Avec succès puisque le LS montre depuis trois mois qu’il est capable d’allier bons résultats et spectacle. «J’ai remarqué combien il est important, pour nos exigeants supporters, de proposer un jeu attractif à la Pontaise. Et je dois avouer que moi aussi je prends beaucoup de plaisir sur le terrain, cette année. Pour nous, défenseurs, le fait que l’équipe soit positionnée plus haut et qu’elle soit plus conquérante nécessite quelques ajustements dans notre façon de jouer. Mais quand tout le monde est en mouvement devant toi, comme c’est le cas dés­ormais, il est également plus facile d’assurer une bonne relance.»

Et il est aussi plus simple pour Igor Nganga de se réjouir d’avoir rejoint le club où tout avait commencé. «Lorsque, à 18 ans, j’ai quitté le LS, j’étais déjà convaincu que cet adieu était définitif. Revenir à la Pontaise n’a jamais fait partie de mon plan de carrière. Au contraire même. Après avoir passé une douzaine d’années en Suisse alémanique, accepter l’offre du LS n’a pas été une décision évidente. D’autant plus que mes enfants sont nés et ont grandi en Argovie, où j’ai passé six années magnifiques. Le changement était donc important pour eux comme pour ma femme et moi d’ailleurs.»

Mais ce choix, peut-être un brin douloureux sur le moment, lui permettra-t-il de goûter à nouveau au plaisir d’évoluer en Super League la saison prochaine. «C’est ce que j’espère, conclut-il. Je n’y ai joué que deux ans avec Aarau et l’idée d’y retourner me plaît évidemment. Mais pour y arriver, nous devons en faire encore plus. Les erreurs commises à Wil par exemple ne peuvent plus se reproduire.» Pour Igor Nganga et le LS, la route vers la Super League est encore très longue et ardue. Mais le fait que chacun en soit bien conscient est déjà un bel atout supplémentaire.