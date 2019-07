«Il est exclu d’inaugurer le nouveau stade ailleurs qu’en Super League»

Après un dernier exercice raté, le Lausanne-Sport abordera l’exercice 2019-2020, qui doit le conduire en Super League, avec un nouveau capitaine. À 30 ans , Stjepan Kukuruzovic incarne le renouveau qu’a souhaité apporter Giorgio Contini afin de relancer les actions vaudoises. Dans un français qu’il maîtrise parfaitement, le nouvel homme de liaison de la Pontaise solde le passé pour mieux rebondir. Explications sans faux-fuyants.

Stjepan, lors de votre arrivée au LS voici 11 mois , vous nous aviez confié votre intention de ne pas vous «éterniser en Challenge League». C’est raté…

Le plan n’a pas fonctionné comme prévu, c’est vrai, et cela constitue une terrible déception. L’objectif était pourtant clair, mais on l’a raté. Lausanne n’a pas été à la hauteur de ses ambitions. En tant que joueur, on a beaucoup de choses à se faire pardonner, ne gâchons pas la deuxième chance de monter qui nous est offerte.

Le recul aidant, qu’est-ce qu’il a le plus manqué?

Hormis les points, on n’a pas suffisamment su faire le travail. Quand on menait 1-0, on a rarement réussi à enfoncer le clou. Pire, on s’est souvent fait remonter, faute de savoir gérer le score. Le poids de tous ces matches nuls a plombé le bilan. Ils nous ont tués. Personne ne peut être promu avec autant de nuls (ndlr: Lausanne en a concédé pas moins de quinze). Il aurait mieux valu perdre une ou deux fois de plus pour remporter les autres matches. Sans doute aussi le groupe n’était-il pas prêt à assumer le rôle de favori. Le coach était nouveau, les joueurs souvent aussi, il a fallu du temps pour apprendre à se connaître et que tout se mette en place.

On a souvent reproché au LS un jeu froid, peu spectaculaire et ennuyeux. Vous cautionnez?

Tout le monde aimerait séduire, offrir du spectacle en permanence et l’emporter chaque fois 5-0! Mais la réalité, c’est autre chose. Bien jouer ne se fait pas sur un simple claquement de doigts, cela requiert un subtil équilibre, parfois long à trouver. On l’a vu dans nos récents matches amicaux, Lausanne s’exprime mieux quand l’adversaire joue lui aussi, offre des espaces. Or ce n’est pas toujours le cas en Challenge League, où beaucoup d’équipes ont tendance à fermer le jeu. Mais je suis le premier à le reconnaître, on doit être plus fort que ça pour imposer un nouveau style.

Si les jeunes que sont Puertas, Ndoye ou encore Zeqiri se sont révélés, on a curieusement beaucoup moins vu les anciens. N’est-ce pas cela qui doit changer en priorité?

Cela fait partie d’un tout. Il est vrai que cette saison, les joueurs plus expérimentés devront apporter bien davantage, moi également. On en est tous conscients. Je n’ai marqué par exemple qu’un seul but, c’est insuffisant. J’aimerais en inscrire au moins cinq ou six.

Sur une échelle de 1 à 10, quelle note donneriez-vous au LS version Contini, saison I?

Tout n’était pas si mauvais que ça, même si, à l’arrivée, on a échoué. Alors peut-être un 5, qui ne correspond même pas à la moyenne.

Au moment où Lausanne redouble, que faudra-t-il améliorer dans la saison II?

Il faudra se montrer intraitable à la maison, devant notre public, ce qui n’a pas été assez le cas jusqu’à présent. Pour cela, tout le monde doit être meilleur et en faire plus. Aujourd’hui, l’esprit est top. Cela doit être notre dernière saison en Challenge League. Je passe devant le nouveau stade en construction tous les jours et il est exclu de l’inaugurer en étant ailleurs qu’en Super League en mai prochain. On a déjà les qualités pour jouer dans l’élite. À nous de les démontrer.

Afin de rompre avec le passé récent, vous avez hérité du brassard de capitaine. Comment concevez-vous votre nouveau rôle?

Quand le coach m’a confié le brassard, j’ai d’abord été surpris. J’en ai alors discuté avec lui. Je ne suis pas le gars qui va aboyer sur le terrain ou faire son show. Mon premier but est d’aider chacun à bien vivre au sein du groupe. Chacun aimerait jouer, c’est sûr, mais ce n’est pas pour autant la guerre entre nous. Idéalement, il faudrait onze capitaines au moins!

Entre vous et Giorgio Contini, c’est une longue histoire…

Il connaît mon jeu et ma personnalité et j’apprécie l’homme qu’il est. Je l’ai connu à Vaduz avant de le suivre à Saint-Gall. Je le retrouve maintenant ici. Je suis convaincu que l’on verra un autre LS et un autre Contini dès la rentrée. On a tous appris de notre échec. On sait ce qu’il ne faudra plus répéter. Cette fois, on n’a plus aucune excuse.