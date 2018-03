Ineos, le nouveau logo, et la théorie des «deux pas en avant pour un pas en arrière»

Pas un encouragement, pas un chant. Lors des trois premiers matches de 2018, les spectateurs du bloc N, où sont regroupées les trois associations officielles de supporters du LS, ont effectué une grève du silence. La nouvelle direction du club a compris le message et a décidé d’offrir aux supporters ce qu’ils exigeaient: la disparition du très controversé nouvel emblème du club. Un bel exemple d’écoute et de dialogue de la part d’Ineos, qui mérite d’être salué.

«La déclaration d’intention est là. Nous allons prendre notre temps pour le nouveau logo, rien ne presse. Nous voulons faire les choses bien, probablement en concertation avec les personnes qui étaient présentes lors des dernières réunions», nous a confirmé hier Yannick Fankhauser, responsable administratif du LS.

Ineos a-t-il fait exprès?

Et si tout avait été calculé depuis le début par Ineos, y compris la grogne des supporters et le retour en arrière? C’est la thèse que défend Christophe Subilia. Ce spécialiste en marketing a publié le fond de sa pensée sur les réseaux sociaux et elle mérite d’être étudiée.

L’auteur, qui commence par préciser qu’il s’agit d’une «supposition théorique» de sa part, part de l’idée qu’Ineos a fait «exprès de proposer un logo qui ne plaise pas du tout» et que «l’immense communication» s’en étant suivie avait été parfaitement anticipée. Le but: qu’en montrant sa capacité à changer d’avis et à être à l’écoute, Ineos puisse être félicité… tout en proposant un nouveau logo, moins «extrême» que le premier. Faire deux pas en avant puis reculer d’un, cela fait toujours un pas en avant. Depuis son arrivée, la société pétro-chimique a tenu toutes ses promesses, notamment en matière de recrutement et d’embauche d’un directeur sportif. On peut disserter d’un mercato raté ou réussi, mais les faits sont là: la nouvelle direction a dépensé de l’argent, comme elle l’avait promis (plus d’un million de francs à chaque fois pour racheter les contrats de Simone Rapp et de Francesco Margiotta) et le club va de l’avant, y compris en ce qui concerne le futur stade de la Tuilière.

Le bilan d’Ineos était inattaquable, jusqu’à cette affaire de logo. Et il paraissait assez étonnant qu’une société gérant des dizaines de milliards de francs et faisant face à des polémiques quant à la nature même de ses activités (le gaz de schiste) fasse machine arrière sous la pression de quelques dizaines de ses fans, fussent-ils soutenus par des milliers d’autres à l’extérieur des frontières vaudoises. C’était sans compter sur la théorie des deux pas en avant, un en arrière. Qui est plutôt bien vue à notre avis. Et qui prouverait tout le sens des négociations de la multinationale. (Le Matin)