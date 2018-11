«Ineos sait que la réussite passera par le changement»

Par sa volonté, les apparitions d’Alain Joseph dans les médias se sont faites rares ces douze derniers mois. Il nous a donc fallu un peu insister pour que l’ancien président et propriétaire du LS nous livre son sentiment sur tout ce qui s’est passé du côté de la Pontaise depuis l’arrivée d’Ineos, en novembre 2017.

Alain Joseph, avez-vous fêté le 1er anniversaire de la vente du LS?

Pour être sincère, je ne me souvenais pas exactement de la date, mais j’ai reçu une très sympathique invitation d’Ineos pour que l’on marque le coup ensemble. Je l’ai bien sûr acceptée avec plaisir.

Comment cette rencontre s’est-elle déroulée?

L’atmosphère était très simple et cordiale. Il y avait Bob Ratcliffe (CEO), Florence Bardot (responsable des finances), Jeff Collet et moi-même. David Thompson (président) était malheureusement absent.

La présence de Jeff Collet étonne un peu.

Non car il a dirigé ce club avec moi des années durant. Et comme leur envie était d’avoir notre regard extérieur sur cette première année, il était logique qu’il soit là.

Et que leur avez-vous raconté?

(Il marque un temps de réflexion) Au début, je n’étais pas très chaud à l’idée de leur livrer mon point de vue, mais comme ils revenaient souvent sur le sujet, je leur ai d’abord expliqué notre fonctionnement et la chance que nous avons eue de pouvoir vite compter sur l’expérience de Jeff Collet dans le milieu sportif. Elle nous a non seulement fait gagner beaucoup de temps et d’argent mais elle nous a aussi évité de nombreuses erreurs.

De celles qu’Ineos a commises?

Oui. La principale ayant été, à mon avis, de donner d’emblée beaucoup trop de pouvoir et de moyens aux «footeux». Je m’explique. Quand Ineos est arrivé, le chantier LS était bien en place même s’il restait beaucoup de choses à faire et à améliorer. Mais au lieu de le poursuivre étape après étape, ils ont voulu aller beaucoup trop vite en écoutant de belles théories. Gérer un club demande du pragmatisme avant tout.

On a l’impression que vous êtes toujours persuadé qu’il ne faut pas mettre le foot entre les mains des footballeurs, non?

Ce n’est pas tout à fait ça. Je pense qu’ils auraient d’abord dû prendre le temps de découvrir un milieu qui est très différent de celui de la construction ou de la pétrochimie. Et apprendre à connaître la façon de fonctionner du club. Ce n’est qu’une fois cette base acquise et certains principes bien ancrés qu’il devient nécessaire de donner des responsabilités aux spécialistes du foot. Les gens d’Ineos, qui apprennent vite car ils sont intelligents, se rendent aujourd’hui compte que leurs budgets et leurs investissements ont été excessifs. Injecter très vite beaucoup d’argent est plus un gage d’échec que de réussite. Cela dit, je reste convaincu qu’ils vont réussir quelque chose de fantastique à la tête de ce club. Cela leur prendra juste un peu plus de temps qu’ils ne l’imaginaient. Mais je tiens à préciser que si j’avais été à la place d’Ineos, en 2007, j’aurais commis les mêmes erreurs.

Que faudrait-il faire pour que le LS redresse vite la barre?

Pour que le club progresse, il me semble important que les personnes qui composent le staff technique – au sens global – fassent d’abord un bel examen de conscience puis identifient et admettent leurs erreurs. Avec mon frère, nous dirigeons notre entreprise depuis vingt ans. Et l’an dernier, pour la première fois, nous avons perdu de l’argent. En partie à cause d’une conjoncture difficile mais surtout parce que nous n’avons pas été bons. Les seuls responsables, ce sont nous! Au LS, c’est la même chose. Certains doivent arrêter de trouver mille excuses et commencer par se remettre sérieusement en question. Ce n’est que de cette façon que le LS pourra grandir. Arrêter de mettre la faute sur le chantier et les contrats passés puis assumer les échecs pour mieux profiter des succès futurs.

C’est une démarche qui est loin d’être évidente.

Peut-être, mais elle est indispensable. Il ne faut pas se leurrer, aujourd’hui le LS est plus proche du Stade-Lausanne-Ouchy que du FC Bâle ou de YB! (Il soupire) En janvier, j’ai demandé au responsable financier de Grand Chelem, qui a continué de s’occuper du LS jusqu’au 30 juin, de ne plus m’informer de ce qui se passait dans le club. Mais un jour, alors que je cherchais un papier dans un dossier, je suis tombé sur un contrat signé par la direction du club. J’ai failli tomber à la renverse. C’était du vol, il n’y a pas d’autre mot! À la Pontaise, les employés – au sens large – sont trop gâtés. Il me semble capital, vu ce qui se passe, d’adopter un profil plus bas. Je ne dis pas qu’il faut revenir au quotidien qui était le nôtre il y a quelques années, mais il existe un juste milieu entre cette époque et les excès d’aujourd’hui.

À vous entendre, il n’y a pas beaucoup de raisons d’être optimiste.

À moyen terme, oui. Parce que, je le répète, les gens d’Ineos ont envie de réussir et ils savent que cela passe par le changement. À titre d’exemple, je vous citerai YB. Un club qui a pris le temps de grandir peu à peu. Tout comme Stéphane Chapuisat qui, en dix ans, est passé du statut d’ancien très grand joueur à celui de dirigeant très compétent. L’homme avec lequel je parlais en 2007 ne réfléchissait pas comme celui d’aujourd’hui. Je me souviens que lorsque nous avons négocié, avec lui et Spycher, le transfert à YB de Lotomba, j’avais affaire à deux personnes qui s’engageaient comme s’ils apprêtaient à investir leur propre argent. Ils ont été intraitables et à la fin j’ai dû céder le joueur à un prix inférieur de 150'000 francs à celui que j’espérais. Et, croyez-moi ou pas, je suis sorti de ces discussions avec le sourire et le sentiment que j’avais négocié avec de vrais dirigeants respectueux du propriétaire qui les paie.

Vous qui êtes désormais dans la peau du supporter, avez-vous du plaisir à la Pontaise?

Pas beaucoup, non. Je me réjouis encore d’aller au stade car je m’y rends toujours avec l’espoir d’y voir un bon spectacle. Mais je dois dire que, malheureusement, les bons moments y sont rares. Or je reste convaincu que pour gagner, il faut commencer par bien jouer.

Vous y croyez encore en cette promotion?

Oui, même si j’avoue être aujourd’hui un peu inquiet. Parce que je ne vois pas cet enthousiasme et cet allant dans le jeu qui avaient accompagné nos deux promotions en Super League. Mais, comme on a pu le vérifier à maintes reprises, tout peut aussi changer très vite en football. (nxp)