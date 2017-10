Inoffensif et mal inspiré, le Lausanne-Sport est éliminé sans gloire

Il paraît que la Coupe de Suisse était devenue un véritable objectif cette saison pour le LS. C’est du moins ce qu’assurait Jérémy Manière à la veille de ce huitième de finale contre GC. Les rares spectateurs présents mercredi auront eu de la peine à croire le défenseur lausannois. Les quatre titulaires indiscutables laissés initialement sur le banc par Fabio Celestini et la performance sans relief offerte par le LS ont clairement donné l’impression que le championnat avait toujours la priorité du côté de la Pontaise. Grasshopper est sorti en vainqueur d’un duel très pauvre en moments forts et surtout trop souvent ennuyeux à suivre. Dommage, car l’affiche entre deux équipes qui restaient sur de probantes séries positives était prometteuse. Même si les Zurichois de Murat Yakin n’ont pas particulièrement séduit, et encore moins survolé les débats, leur qualification est tout de même logique. Parce qu’ils ont au moins eu le mérite de réussir, parfois, à créer le danger devant Castella. Alors que la domination lausannoise s’avérait totalement inoffensive, Grasshopper était, lui, tout de même parvenu à se ménager trois bonnes possibilités de prendre les devants avant que Djuricin ne pousse au fond des buts adverses un bon centre de Lavanchy (66e). «Je ne crois pas que nous ayons réalisé un mauvais match, analysait Jérémy Manière. Mais nous en avons probablement fait trop peu pour nous qualifier. Et pas ce qu’il fallait pour les mettre en danger.»

Malgré les entrées en jeu successives de Margiotta, Geissmann et Kololli, le LS était d’ailleurs plus proche d’encaisser un deuxième but que de rétablir la parité. Jusqu’à cette 82e minute où la toute première, et dernière, occasion lausannoise de la partie a bien failli offrir des prolongations inespérées aux Vaudois. Mais si Kololli parvenait à effectuer un remarquable contrôle sur une bonne ouverture de Campo, il manquait ensuite d’un brin de lucidité face à un Lindner tout heureux de voir la reprise du Valaisan terminer sa course à côté de son poteau gauche.

Sur les quatre équipes vaudoises engagées en huitièmes de finale, il ne reste désormais plus que la plus modeste pour sauver la mise. Mais pour prendre part aux quarts de finale, Echallens devra, lui, réussir à se surpasser une nouvelle fois pour éliminer Lucerne. Quant au LS, il n’aura que trois jours pour oublier cette contre-performance et se remobiliser pour la venue de Thoune à la Pontaise, samedi soir. «Il faudra impérativement réagir pour espérer poursuivre notre série positive en championnat», concluait Jérémy Manière. Avec l’espoir que, cette fois, ses propos trouvent une confirmation sur le terrain.

LS - Grasshopper 0-1 (0-0)

Pontaise. 1350 spectateurs.

Arbitre: M. Klossner.

But: 66e Djuricin 0-1.

LS: Castella; Monteiro, Manière, Rochat (78e Kololli); Marin, Tejeda, Pasche, Asllani; Zarate (70e Geissmann), Campo; Torres (64e Margiotta).

GC: Lindner; Bergström, Vilotic, Zesiger; Doumbia, Pusic (90e Brahimi), Basic, Bajrami, Lavanchy; Djuricin (78e Andersen), Suarez (83e Avdijaj).

Avertissements: Suarez (44e), Djuricin (76e).

Notes: LS au complet. GC sans Sigurjonsson (malade), Bahoui ni Pickel (blessés).

(24 heures)