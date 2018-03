Jérémy Manière attend un donneur pour une greffe au genou

Sous le maillot du Lausanne-Sport, dont il est un titulaire indiscutable, Jérémy Manière a joué son dernier match de Super League le 2 décembre, contre Bâle (1-4). Mais personne ne peut déterminer quand il pourra disputer le prochain. Ce que l’on sait, c’est que le défenseur de la Pontaise sera éloigné des pelouses durant probablement toute l’année 2018, voire davantage.

Touché au genou droit depuis de longs mois et handicapé par des douleurs qui n’ont fait qu’empirer, le joueur doit se soumettre ces prochains jours à une intervention délicate et complexe: une greffe de cartilage osseux. Réalisée à Berne par le Dr Roland Biedert, l’opération qui attend le No 4 du LS est semblable à celle subie par Stan Wawrinka en août 2017. À l’époque, c’était déjà le Dr Biedert qui avait «reconstruit» le tennisman vaudois, à partir du genou d’un mort.

Dix ans plus tard

S’il peut marcher normalement, Jérémy Manière n’est plus à même d’exercer son métier de footballeur. Quand le verdict de la Faculté est tombé, il a plongé dans une profonde déprime: «Pendant trois jours, je n’ai fait que pleurer. C’était dur à encaisser, d’autant plus au moment où un projet ambitieux se met en place au club, avec l’arrivée des nouveaux propriétaires. La première fois que j’ai vu le chirurgien, il m’a demandé si je voulais continuer à jouer au foot. Comme c’est évidemment mon but et que je n’entends pas arrêter ma carrière à 26 ans, je suis contraint de passer par là. Même s’il n’y a aucune garantie de récupérer à 100% au niveau du genou.» Dans un premier temps, le joueur atenté plusieurs traitements conservatoires, sans résultat concret. «Depuis le début du championnat, j’avais des douleurs. Elles se sont ensuite amplifiées à partir de novembre, en même temps que mon genou a enflé. Après la pause de Noël, j’ai repris le 5 janvier avec l’équipe. Mais après deux séances d’entraînement, j’ai compris que ça n’allait pas mieux, que le mal avait même empiré.»

À l’origine du problème: une intervention du ménisque effectuée au même genou voici dix ans déjà. «J’avais 16 ans et l’on m’avait retiré une partie du ménisque, une technique aujourd’hui abandonnée mais dont je paie certainement le prix.»

Un donneur mort aux States

Quand le natif de Vallorbe sera-t-il opéré? «Cela peut être d’un jour à l’autre, répond Jérémy. Je suis dans l’attente d’un donneur compatible avec ma morphologie, tant au niveau de la taille (1,83 m) que du poids (75 kg). Mon dossier est actuellement dans une banque de donneurs aux États-Unis.» Le cartilage étant prélevé sur une personne décédée, l’opération s’avère complexe, nécessitant plusieurs certificats et autorisations spéciales. «Ce type de greffe fait aussi beaucoup réfléchir. Ce n’est pas une petite arthroscopie qui est devant moi. Ces derniers temps, j’en profite pour faire travailler ma cuisse droite en prévision de ce que je vais perdre au niveau musculaire.»

Après six semaines d’immobilisation avec des cannes, le défenseur central pourra entamer une longue rééducation. Privé de ballons, il piaffe d’impatience. Il a hâte que l’opération redoutée soit derrière lui. «J’aurais envie d’être convalescent. Transpirer, ça me manque déjà.»

Pour ne pas trop gamberger, l’ancien joueur d’Yverdon, Thoune et Bienne préfère se fixer un nouveau défi, imaginant déjà le jour où il pourra retrouver la Super League.

«Ce qui m’arrive représente un challenge personnel. Je me réjouis de l’affronter et surtout de le remporter. C’est mon grand défi, mon match à moi, que j’entends bien gagner. Je rêve déjà de la première partie que je rejouerai. Cela risque d’être fort au niveau des émotions. Maintenant, que cela arrive en décembre 2018 ou au printemps 2019 n’a pas vraiment d’importance…»

En attendant, Fabio Celestini devra apprendre à composer sans l’élément qui stabilisait sa défense. (24 heures)