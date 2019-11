L’écart entre le LS et SLO se voit aussi à l’infirmerie

Il y a tout juste deux mois, à la fin du 1er tour, le Lausanne-Sport trônait déjà au sommet de la hiérarchie avec 20 points. Le leader comptait alors six points d’avance sur un surprenant Stade-Lausanne-Ouchy qui pointait à un épatant 4e rang. Sept matches plus tard, rien n’a changé pour ce LS d’une belle régularité. Le constat est moins rose pour un néo-promu qui n’a, depuis, pu ajouter qu’une seule unité à son total.

La très nette différence de qualité individuelle des joueurs de deux clubs aux ambitions opposées est bien sûr la principale explication de l’écart actuel. Mais pas la seule. Alors que Giorgio Contini n’a qu’un seul blessé à déplorer depuis des semaines, Andrea Binotto voit ses valeureux soldats tomber l’un après l’autre. Samedi, pour la réception de GC, le SLO ne comptera ainsi pas moins de huit absents. D’autant plus problématique que le contingent d’un néo-promu au tout petit budget ne peut pas être aussi fourni qualitativement que celui d’un prétendant à la Super League.

Investissement important

Une hécatombe qui inquiète naturellement Andrea Binotto. «C’est une période noire pour nous, commence le coach du SLO. Avoir quelques joueurs blessés est inévitable, mais là ça fait vraiment beaucoup. Nous sommes poursuivis par la poisse.» Mais la malchance est-elle objectivement la seule responsable? La question mérite d’être posée, surtout pour un club qui a commencé il y a quelques mois seulement à répondre aux exigences du foot professionnel. «On peut toujours mieux faire, continue Andrea Binotto, mais j’ai la conviction qu’avec mes assistants, mon préparateur physique et le médecin du club, nous avons tout préparé avec la minutie nécessaire à ce niveau. Entre le dosage constant des charges d’entraînement, la prévention et la récupération, tous les points importants pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions possible ont été analysés et anticipés avec attention.»

Reste que malgré tous ces efforts, la différence de moyens avec le LS est flagrante. «Pour ce qui concerne les blessures, explique Pablo Iglesias, la chance joue incontestablement un rôle important. Regardez ce qui se passe à YB par exemple, où, bien que tout soit organisé de façon très professionnelle, les blessures se succèdent. Cela dit, il est clair qu’à la Pontaise nous avons beaucoup investi pour le bien-être des joueurs. Dès le premier jour, tout est ainsi planifié et organisé dans les plus petits détails. Dans cette optique, la préparation estivale est de la plus haute importance. Comme la prévention et la récupération. Dans ce sens, depuis cet été des séances régulières de cryothérapie ont lieu pour faciliter la récupération et une structure de réhabilitation a été mise en place l’été dernier.»

«Tous nos blessés ont été victimes d’accidents de jeu. Seuls Le Pogam et MFuyi ont manqué un match en raison de problèmes tendineux liés à l’état de notre terrain synthétique à Vidy»

Un investissement important que l’on ne peut pas se permettre du côté de Vidy. «C’est vrai, estime Marcos Del Cuadro, le médecin du club. Mais ce qui est un peu «rassurant» c’est que tous nos blessés ont été victimes d’accidents de jeu. Seuls Le Pogam et MFuyi ont manqué un match en raison de problèmes tendineux liés à l’état de notre terrain synthétique à Vidy.» Des conditions d’entraînement qui posent aussi problème selon Andrea Binotto. «Depuis trois semaines, nous pouvons enfin nous entraîner dans de très bonnes conditions à la Tuilière, mais auparavant nous devions jongler, à Vidy, entre des terrains à la limite du praticable et un synthétique inadapté. Sans compter que nous jouons nos matches à Nyon. Des changements de surfaces qui pèsent à la longue.»

Comme le fait de compter des joueurs semi-pros dans ses rangs. «Sans compter une récupération imparfaite et les longs trajets quotidiens que doit faire la très grande majorité de mes joueurs, le fait de devoir obligatoirement s’entraîner en fin de journée est un autre handicap, souligne Andrea Binotto. Si une telle contrainte ne pèse pas trop en été, elle devient problématique à cette période de l’année.»

«Un point qu’il ne faut pas non plus sous-estimer, conclut Pablo Iglesias, c’est la façon dont chacun occupe ensuite les quelque 10 heures par jour qu’il ne passe pas au stade ou à dormir. Il est impératif d’avoir des joueurs responsables.»