LS ou Servette? Les «anciens» se mouillent

Le championnat de Challenge League reprend ses droits ce week-end, samedi plus particulièrement en ce qui concerne les deux Romands. Et une question ne cessera d’agiter le microcosme lémanique jusqu’au printemps: qui de Lausanne ou de Servette sera promu directement en Super League en fin de saison? «Un championnat, c’est comme l’ascension d’un col à vélo, illustre Erich Burgener, dernier rempart des deux clubs au siècle dernier. Ce n’est pas forcément celui qui est devant à mi-parcours qui arrive au sommet en premier. Il faut gérer son effort, et il suffit d’un petit coup de mou pour être distancé.

Et parfois il arrive qu’un coureur revienne de derrière et coiffe tout le monde au poteau.» Alors que les Vaudois ouvrent leur seconde partie de championnat en recevant l’avant-dernier Kriens (17 h), les Genevois auront maille à partir avec un FC Vaduz toujours difficile à manœuvrer (19 h). Deux clubs, au sortir d’une préparation hivernale sans encombre, qui se tireront assurément la bourre jusqu’au terme du présent exercice, histoire de nourrir une rivalité qui ne demandait que ça, après avoir vivoté durant plusieurs saisons. Deux dates à entourer en rouge dans votre agenda, comme autant de derbys qui s’annoncent déjà décisifs: le 3 avril à la Pontaise et le 10 mai au Stade de Genève. D’ici là, place aux traditionnelles spéculations.

Pas évident d’être totalement objectif dans un dossier tellement émotionnel. Alors, pour tenter de limiter la part de pathos, nous avons décidé d’interroger cinq anciens joueurs qui ont porté le maillot des deux clubs. Des Servettiens devenus Lausannois, et vice versa, quand certains n’ont pas hésité à faire même plusieurs fois l’aller-retour. Reste que tous s’accordent sur un point: à choisir, ils préféreraient que les deux clubs lémaniques fêtent la promotion de concert. (24 heures)