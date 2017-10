La Coupe est devenue un objectif pour le LS

L’appétit vient en mangeant. Ou, plutôt, en gagnant, pour Jérémy Manière et le Lausanne-Sport. A la rue en championnat il y a deux mois – un seul point lors des cinq premières journées –, les Vaudois enchaînent les bons résultats depuis. Une série positive qui leur permet d’aborder leur huitième de finale de Coupe de Suisse face à Grasshopper avec une belle sérénité et, surtout, sans la moindre autre préoccupation que celle de se qualifier.

«Notre place à mi-classement, avec une petite marge sur le relégable (ndlr: 7 points d’avance sur Lugano), fait que nous pouvons désormais faire de la Coupe de Suisse un véritable objectif, se réjouit Jérémy Manière. Ce qui n’aurait certainement pas été le cas si notre situation en Super League était restée précaire. Et puis, cette compétition est aussi l’occasion a priori la moins compliquée pour inscrire une ligne à notre palmarès…»

Le déclic à Bâle

Cette vision résolument positive résume bien le nouvel état d’esprit qui anime aujourd’hui un groupe galvanisé par les quinze points récoltés lors de ses sept dernières sorties. Une métamorphose à laquelle le défenseur vaudois donne plusieurs explications. «Depuis quelques semaines, notre plan de jeu est un peu différent, analyse Manière. L’équipe accepte désormais plus facilement d’avoir moins souvent la possession du ballon et de renforcer parfois l’entrejeu pour mieux protéger la défense. Mais, à mon avis, le moment-clé pour nous a été cette victoire à Bâle, début septembre, juste après la pause internationale. L’emporter au Parc Saint-Jacques nous a donné cette confiance après laquelle on courait depuis longtemps. Car un groupe peut bien multiplier les discussions dans le vestiaire, mais seuls les points ont le pouvoir d’apporter cette indispensable confiance. Et, aujourd’hui, je sens que chaque joueur croit davantage à la fois en lui-même et en ses coéquipiers. Du coup, l’esprit d’équipe et la solidarité s’en trouvent encore renforcés. Autant de facteurs qui contribuent certainement à cette incontestable réussite qui nous accompagne aussi ces dernières semaines.»

Une lucidité qui permet aux Lausannois de ne pas s’enflammer. Le souvenir de la remarquable première partie de saison passée, au cours de laquelle le LS, alors néo-promu, flirtait avec le podium de Super League avant de connaître une interminable série négative, est trop frais pour ne pas encore être dans toutes les mémoires.

Deux belles séries

Et c’est, peut-être, cette conscience de certaines limites qui a incité la défense lausannoise à évoluer un peu plus bas récemment. «On l’a volontairement fait contre les Young Boys, pour essayer de les priver de ces espaces dont raffolent leurs très véloces attaquants, explique Jérémy Manière. Dimanche dernier, à Saint-Gall, l’idée était en revanche de jouer un peu plus haut, mais les circonstances de jeu ont fait que nous avons une nouvelle fois un peu reculé. Avec succès si l’on se réfère au score… Cela dit, notre principe de jeu reste de jouer avec une défense qui évolue un peu plus haut dans le terrain.»

Les Lausannois oseront-ils effectuer ce pas en avant contre GC, une équipe qui connaît la même courbe de résultats que le LS? Depuis l’arrivée de Murat Yakin, début septembre, les Sauterelles sont invaincues, elles aussi. «Ce match sera une bonne occasion de voir laquelle des deux équipes a le plus progressé depuis deux mois, sourit Jérémy Manière. Avec des méthodes différentes puisque les Zurichois ont, eux, choisi de changer de coach.» Comme quoi la bonne solution n’est pas partout la même. (24 heures)