«La Tuilière devra être inaugurée en Super League»

Ville et LS officiellement partenaires





La Ville de Lausanne et le LS ont signé lundi matin deux contrats qui officialisent leur partenariat (public-privé) dans

le cadre du nouveau stade de la Tuilière. Aux abords même du chantier, Oscar Tosato (municipal des Sports), David Thompson (président du club) et Patrice Iseli (chef du Service des sports) ont donné les grandes lignes de ce bail signé pour une durée de quinze ans, qui porte d’une part sur le financement des aménagements, d’autre part sur la gestion du stade une fois terminé.



On se souvient qu’Ineos, nouveau propriétaire du club, avait souhaité apporter des modifications au projet. Après plusieurs mois de discussions, la Ville a donné son aval. Les changements concernent le terrain proprement dit (abandon du synthétique pour une pelouse naturelle, hybride), l’éclairage (LED), des écrans géants (quatre, de dernière génération), ainsi qu’une optimisation des différents locaux, avec une offre augmentée pour la restauration et l’accueil du public.



Précision évidemment importante, le surcoût occasionné (environ 15 millions de francs) est entièrement pris en charge par le LS. Il n’a donc aucune incidence sur le budget adopté par le Conseil communal. Autre indication, à plus long terme, concernant un risque éventuel. «Il s’agit d’un modèle économique pérenne, note Patrice Iseli. Il existe des clauses précises de réversibilité si Ineos devait s’en aller.» Quant à l’ouverture du stade, retardée de quelques mois par ces améliorations, elle devrait être effective début 2020.



Par ailleurs, en attendant la construction d’un centre d’entraînement propre au LS et à son secteur formation (en principe d’ici à trois ans), la première équipe continuera de s’entraîner sur les installations de la Pontaise.



François Ruffieux