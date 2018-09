La défaite du LS laisse autant de regrets que d'espoirs

Les dirigeants, les entraîneurs et les joueurs ont beau ne jamais être les mêmes, le résultat, lui, ne change malheureusement pas. Dimanche, pour la sixième fois en autant de tentatives depuis 2003, le Lausanne-Sport n’est pas parvenu à faire tomber une équipe de Super League à la Pontaise en Coupe de Suisse. Sans remonter trop loin, ce sentiment d’avoir raté le coche face à un adversaire loin d’être irrésistible est le même que lors des deux dernières éliminations successives concédées face au FC Thoune en 2014 puis en 2015.

Yakin pour Jacobacci

Contre ce FC Sion en plein doute et loin d’être métamorphosé par la mise à l’écart de Maurizio Jacobacci deux jours plus tôt (il a été officiellement remplacé par Murat Yakin lundi soir, lire ci-contre), la frustration est peut-être même plus profonde encore. «On n’était pas bien du tout aujourd’hui (dimanche), admettait le Sédunois Kouassi au terme de ce seizième de finale globalement très décevant. Dans ces moments, il faut savoir souffrir, se faire mal, pour gagner.» Pour n’avoir pas su beaucoup trop longtemps se faire violence et mettre cet indispensable grain de folie, le LS ne méritait finalement pas plus la qualification que son adversaire. Mais comme il faut bien un vainqueur, les fameux petits détails, qui n’en sont pas toujours, ont permis au FC Sion de s’en aller défier Saint-Gall, le mois prochain.

Un tirage au sort qui accentuera davantage encore les regrets de Giorgio Contini. La perspective de prendre sa revanche sur un club qui l’avait injustement licencié en avril dernier aurait certainement constitué, pour lui, une énorme motivation supplémentaire. Avant de connaître l’ordre des huitièmes de finale, le coach lausannois semblait d’ailleurs plus regretter le manque d’audace de ses joueurs que l’élimination. «En 1re mi-temps, mon équipe n’a pas fait preuve de courage. L’état d’esprit n’était pas le bon, mais elle a montré après la pause qu’elle était capable de faire mieux que jeu égal avec un adversaire de Super League. Parce qu’enfin mes joueurs ont fait preuve de plus d’agressivité, ils ont gagné les duels et pris l’ascendant dans le jeu.»

Pour expliquer 45 premières minutes (voire un peu plus encore) dignes, en termes de néant, de la seconde période livrée face à Servette quinze jours plus tôt, Cabral prétextait, lui, «un changement de système de jeu qui a nécessité un petit temps d’adaptation».

La Coupe, un objectif?

À chacun son explication. Mais la question que le public est en droit de se demander, c’est la place exacte qu’occupait cette Coupe de Suisse dans la hiérarchie des objectifs du LS. Même si les Lausannois prétendaient lui accorder une grosse importance, on peut aujourd’hui se dire qu’elle se situait très loin de ce retour impératif en Super League fixé par les dirigeants de la Pontaise.

À moins que Giorgio Contini ait voulu tenter un coup de poker hasardeux pour surprendre les Valaisans, comment expliquer que le coach du LS choisisse de proposer un important changement tactique – passage à une défense à trois avec deux attaquants de pointe – pour un match couperet? Et comment, sinon, justifier de façon rationnelle le fait de titulariser quatre éléments – Da Silva, Monteiro, Kukuruzovic et Margiotta – qui n’avaient plus joué depuis au moins un mois? Et jamais encore pour d’autres. Dans la tête de Contini, l’idée d’accorder, aux trois derniers nommés, un précieux temps de jeu avant un triptyque en championnat – Aarau, Winterthour et Wil en huit jours – qui pourrait permettre au LS de prendre un peu ses distances au classement était apparemment plus importante que la qualification en Coupe.

Cette hypothèse est toutefois balayée par Pablo Iglesias. Après une nuit de réflexion, le directeur sportif lausannois regrettait encore amèrement cette élimination. «C’est très dommage de s’enlever la possibilité de nous confronter encore une fois à une équipe de catégorie supérieure alors que l’on avait tout pour franchir le cap, comme on l’a montré après la pause. Quant aux raisons pour lesquelles l’équipe est passée à côté de sa 1er mi-temps, elles sont difficiles à trouver. Forts de la confiance accumulée en championnat, nous aurions dû aborder la partie avec davantage de sérénité que nos adversaires. Mais je reste plus convaincu que jamais qu’avec l’apport de Kukuruzovic et les retours de Monteiro et Margiotta l’effectif est de grande qualité. Il ne reste plus désormais que le bon équilibre à trouver entre jeunesse et expérience. Et comme la vérité appartient à ceux qui la cherchent, je vois l’avenir de ce groupe avec optimisme.» Des progrès qu’il s’agira de démontrer dès vendredi, face à un FC Aarau toujours sans point. Le match piège par excellence. (24 heures)