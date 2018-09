La nouvelle vie d'Enzo Zidane

Son arrivée à la Pontaise, en janvier dernier, avait suscité autant de curiosité que d'espoirs. Malheureusement, et malgré des qualités techniques très au-dessus de la moyenne, Enzo Zidane (23 ans) n'avait pas vraiment réussi à convaincre. Et encore moins à freiner la chute inexorable du Lausanne-Sport vers la Challenge League.

A peine la relégation du LS officialisée, Alain Migliaccio, l'agent historique de la famille Zidane, ne cachait pas que l'aventure d'Enzo à la Pontaise allait en rester là. Du moins provisoirement puisque le joueur est sous contrat avec le LS jusqu'en juin 2020.

La recherche du contexte idéal pour l'épanouissement d'Enzo avait pris fin le 14 juillet dernier, conclue par un prêt d'un an au Rayo Majadahonda, un club madrilène promu un mois plus tôt en 2e division espagnole pour la première fois de son histoire.

Titulaire deux fois sur trois

Une nouvelle expérience, après les deux manquées à Malaga puis au LS la saison passée, qui a débuté sous de bons augures. Titularisé lors de deux des trois premiers matches de championnat, et entré en jeu pour la dernière demi-heure lors du troisième, Enzo Zidane se sent déjà très bien dans son nouvel environnement, selon son agent. "Pour le moment, tout se passe très bien pour lui, assurait Alain Migliaccio la semaine passée. Sa préparation a été perturbée par un petit problème de santé mais il a la confiance de l'entraîneur (Ndlr: Antonio Iriondo). De plus, c'est une équipe qui essaie de bien jouer au ballon et cela convient bien aux qualités d'Enzo. Jusque-là, c'est vrai, l'équipe a perdu ses deux premiers matches de championnat mais à chaque fois d'un but seulement et en pratiquant du beau jeu. Les résultats vont arriver, j'en suis convaincu. Et puis, il faut laisser du temps à une équipe qui a connu beaucoup de changements durant l'entre-saison (Ndlr: 18 arrivées pour 16 départs)."

La tendance s'est inversée plus vite que ne l'espérait peut-être Alain Migliaccio puisque le Rayo Majadahonda s'en est allé s'imposer dimanche dernier à Tarragone, contre le Gimnastic (1-0). Porteur du No 7, Enzo a disputé la première heure de cette rencontre en tant que milieu de terrain dans un 4-5-1 qui semble bien lui convenir.

Actuel 15e, sur 22 équipes, du classement de Segunda, Rayo Majadahonda et Enzo Zidane auront l'occasion de prendre un peu leurs distances la zone de relégation en recevant Lugo (11e avec quatre points), lundi prochain. (nxp)