Lausanne doit se jouer des petits avant de croquer les gros

L’automne dernier, les parties entre Lausanne et Kriens ont magnifiquement résumé ce qui clochait avec le relégué vaudois. Lors de la première rencontre de la saison, en juillet, les Lucernois ont arraché un point à l’ambitieux club vaudois sur sa pelouse (1-1). Rebelote en novembre, quand Thomas Castella, si souvent décisif jusqu’ici, laissait échapper un ballon au fond de ses propres filets et faisait perdre deux points aux siens (1-1). Ce sont ces matches que le LS doit absolument gagner s’il veut atteindre ses objectifs.

«Je n’aime pas regarder dans le rétroviseur. Les choses tournent si vite, dans le football, que je ne veux pas perdre d’énergie à scruter le passé, indique Giorgio Contini, l’entraîneur lausannois. Mais on sait exactement ce qu’on doit améliorer à partir de maintenant: gagner ce genre de matches contre les supposés petits! Si l’on ne prend que les confrontations directes contre les meilleures formations, comme Aarau, Servette, Winterthour ou Wil, on est deuxième, et c’est bien. En revanche, on est plus à la peine contre les équipes qui jouent leur peau, et c’est contre eux qu’on doit se montrer plus décisifs.»

Avec la réduction du contingent, ça a encore soudé le groupe»

Le coach vaudois a définitivement posé sa patte sur sa troupe cet hiver et a aussi obtenu la réduction d’un effectif peut-être un peu trop large et encore traumatisé par la relégation du printemps. «Mais le déclic dans le groupe s’est sans doute produit un peu avant la trêve, à Wil (ndlr: victoire 0-2), dit-il. On avait alors beaucoup discuté, il y a des choix forts qui ont été faits et il y a eu une vraie impulsion donnée. L’équipe a bien réagi. Maintenant, avec la réduction du contingent, ça a encore soudé le groupe. Les 20 à 23 joueurs qui sont encore là ont vraiment l’occasion de jouer ou de se battre pour une place, et c’est une bonne chose.»

En fin d’après-midi, la dernière distraction pourrait venir du ciel, avant de recevoir les Lucernois. Entre la neige, la pluie et le froid, la pelouse de la Pontaise souffre et la fraiseuse est de sortie pour tenter de rendre la surface de jeu conforme aux attentes des arbitres. «Malgré ça, la préparation de match reste la même, selon Contini. Il y a un peu de tension, parce qu’on a hâte de débuter et que la préparation a été bonne. Il faut prendre le rythme tout de suite, parce que dans moins de quatre mois, ce sera déjà terminé!» Il espère aussi pouvoir compter sur le toujours incertain soutien populaire de la Pontaise. «J’espère que le public sera nombreux et qu’il viendra avec des écharpes. C’est surtout pour eux, vu la température qu’ils annoncent…» s’amuse le Zurichois. À sa troupe d’aider à réchauffer l’atmosphère. (nxp)