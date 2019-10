Lausanne n’a-t-il plus que GC comme adversaire?

Les deux points égarés stupidement dimanche dernier à Wil ne ternissent pas le bilan prometteur du Lausanne-Sport après un tour. Avec vingt unités à son actif, le leader de Challenge League se situe dans la norme des équipes promues en fin de saison depuis que la deuxième division compte dix clubs. Seuls le FC Zurich en 2016 (23 points) et Xamax la saison suivante (24) ont réussi un meilleur départ. A contrario, Servette ne comptait que douze points il y a un an et Lugano treize en 2014.

Principal concerné, Giorgio Contini tire un bilan positif de cette première partie de championnat. «Avec quatre points de plus que l’an passé, et bien davantage de certitudes au niveau du jeu, je ne peux être que satisfait, confirme le coach de la Pontaise. Si nous gardons le même rythme, avec 80 points, la promotion ne devrait pas nous échapper. On ne peut pas exclure de manquer – comme ce fut le cas contre SLO – l’un ou l’autre des 27 matches qu’il nous reste à jouer, mais je n’ai plus aucun doute sur notre capacité à vite rebondir.»

Un autre GC au printemps?

Un optimisme que partage Gabet Chapuisat: «Contrairement à la saison dernière, explique le consultant de Teleclub, le LS confirme les attentes placées en lui. Avec les deux seuls changements apportés durant l’été à un groupe très décevant, je m’attendais à ce que les choses soient plus compliquées. Même si Turkes et Schneuwly sont de bonnes «pioches», c’est surtout sur le plan du jeu et de l’état d’esprit que cette équipe a beaucoup progressé. Et puis, soyons honnêtes, je ne lui vois pas aujourd’hui de gros concurrents dans cette lutte pour la première place.»

Même s’ils ne comptent que trois longueurs de retard, Wil et Grasshopper ne semblent pas, pour l’ancien international, en mesure de contrarier les Lausannois sur la durée. «GC est à la peine car en pleine reconstruction, observe Gabet Chapuisat. Toutes ses victoires ont été acquises dans la souffrance. Quant au FC Wil, il connaît le même excellent départ que la saison passée (ndlr: les Saint-Gallois étaient même en tête après neuf matches) mais il a montré ses limites face au LS. Ses jeunes joueurs ne sont pas assez aguerris pour une longue lutte au sommet. Le dernier vrai concurrent de Lausanne aurait dû être Aarau. À nouveau mal partie, je ne vois pas l’équipe de Patrick Rahmen réussir une autre remontée spectaculaire. Les conditions sont vraiment idéales pour le LS.»

L’identité du rival tout désigné sera peut-être définie par la confrontation entre GC et Wil, samedi au Letzigrund. «Non, coupe Nestor Subiat, les deux premières places seront pour le LS et GC. À ce jour, les Vaudois méritent sans le moindre doute d’être où ils sont. L’équipe est à la fois jeune, conquérante et bien équilibrée. Lors du récent duel entre ces deux favoris, Lausanne m’a beaucoup plus séduit qu’un GC catastrophique.» Mais, comme le souligne l’ancien buteur du club zurichois, la vérité de cet automne ne sera probablement pas celle du printemps prochain.

«L’engagement de Fredy Bickel au poste de directeur technique (ndlr: il a pris ses fonctions mardi) montre que le club a de l’ambition, assure Nestor Subiat. Je connais bien Fredy et je sais qu’il travaille depuis quelques semaines déjà pour trouver des solutions et améliorer l’équipe durant le mercato de janvier. Le LS a donc intérêt à creuser le plus grand écart possible avant Noël s’il ne veut pas voir GC fondre sur lui au printemps.»

Hausser encore le rythme

Pour se mettre un peu à l’abri, Lausanne doit donc hausser encore un peu le rythme d’ici à la trêve hivernale. Mais en est-il capable? Son programme, avec notamment des déplacements à Aarau et à GC – sans oublier les incertitudes liées au derby face au Stade Lausanne Ouchy et à un match de Coupe très attendu contre Xamax – apparaît un peu plus compliqué qu’au premier tour. «La défense n’offre pas encore toutes les garanties, conclut Gabet Chapuisat, mais ce LS dispose encore d’une belle marge de progression. Logique avec tous ces jeunes éléments qui ne manquent pas de talent. Devant surtout.»

Une force offensive – près de trois buts par match en moyenne – qui est aussi l’atout principal des Vaudois aux yeux de Nestor Subiat. «L’éclosion de Zeqiri me fait très plaisir. Comme celles de Ndoye et de Turkes, deux jeunes qui ont les moyens d’apporter davantage encore pour le premier et de confirmer pour le second.»