Lausanne-Sport jouera sa saison face à Servette

Giorgio Contini est-il un inquiétant rêveur ou un brillant acteur? Samedi soir, quelques minutes seulement après que son équipe eut concédé sa défaite la plus lourde de la saison (0-3), l’entraîneur lausannois affichait une étonnante sérénité. Comme si ce match contre Aarau, son concurrent direct pour la place de barragiste, ne comptait finalement pas vu les conditions très particulières (fortes chutes de neige) dans lesquelles il s’était déroulé. La réalité est malheureusement bien différente, puisque ces trois points permettent désormais aux Argoviens de talonner les Lausannois.

«On sait que dans de telles circonstances, expliquait le coach de la Pontaise, l’équipe qui marque en premier prend une grosse option sur la victoire. La chose que je regrette donc le plus, c’est d’avoir concédé ce but sur un contre. Ensuite, sur une pelouse où il était presque impossible de jouer, nous n’avons pas réussi à faire ce qu’on voulait avec le ballon. Pour bien préparer le derby de vendredi, nous devons oublier cette défaite et nous souvenir de tout ce que nous avons fait de bien ces dernières semaines, sur de bons terrains.»

Il convient donc d’oublier que, jusqu’à l’ouverture du score argovien, le LS en avait fait moins qu’Aarau pour inscrire ce fameux premier but. Un précieux avantage qui aurait d’ailleurs très bien pu tomber dès la 4e minute déjà, sans une erreur colossale de Karanovic. Ou un petit peu plus tard si la déviation de la tête de Schneuwly (11e) n’avait pas chatouillé la barre des buts de Castella. Côté lausannois, seul un bon coup franc frappé par Margiotta parvenait (un tout petit peu) à inquiéter Nikolic.

Mauvaise stratégie

Le fait que Giorgio Contini insiste depuis trois semaines pour que son équipe cherche à enfin proposer un jeu bien construit et réfléchi est sans conteste une excellente chose. Mais on s’étonne que le technicien zurichois n’ait pas choisi de déroger à cette nouvelle exigence samedi. En d’autres termes que Contini n’ait pas, cette fois, fait du vrai… Contini, vu l’extrême difficulté de progresser en passes courtes sur une pelouse enneigée. «Comme Servette il y a un mois, nos adversaires se sont mieux adaptés que nous à ces conditions de jeu», lâchait-il. Pour aider son coach, le LS devrait peut-être songer à engager un météorologue, car le froid et ces chutes de neige étaient, semble-t-il, prévus depuis quelques jours déjà. Il y avait donc largement le temps de préparer une stratégie mieux adaptée aux circonstances.

Avec un brin de réflexion supplémentaire, et fort de l’expérience un peu similaire vécue le mois dernier contre Servette, Contini n’aurait probablement pas aligné simultanément ses poids légers que sont Pasche, Domínguez et Oliveira. Trois joueurs qui avaient déjà démontré face aux Genevois ne pas être à leur aise dans de telles conditions. L’expérience et la force physique de Cabral n’auraient-elles pas été des plus utiles à mi-terrain? Et cela même si le capitaine lausannois, de retour de blessure, n’avait probablement pas les 90 minutes dans les jambes. Une décision aussi étrange que celle de laisser Margiotta au vestiaire à la mi-temps.

«À Genève pour gagner»

Des choix douteux qui placent dés­ormais le LS en situation délicate, mais sans encore compromettre sa saison. «Nous irons à Genève pour gagner, prévient Giorgio Contini. À ma connaissance, nous sommes toujours deuxièmes et avec notre destin entre nos mains. Nos dernières sorties ont été de qualité et l’équipe est donc en pleine confiance. Je n’ai aucun souci, nous ferons un bon match.» Il le faudra pour espérer quitter la Praille avec au moins ce point qui permettrait à Lausanne de garder l’avantage sur Aarau grâce à une meilleure différence de buts. Un nul qui permettrait aussi à Servette de vivre cette promotion directe devant son public. À moins que les Genevois ne se convainquent qu’enfoncer sous l’eau la tête de leurs «ennemis» rendrait la fête plus belle encore.

(TDG)