Le LS a fait peine à voir

Le Lausanne-Sport a coulé. Distancé après 30’ de jeu, il a certes recollé au score. Mais ce qu’il a proposé en seconde période ne pouvait en aucun cas lui permettre d’espérer quoi que ce soit d’intéressant au niveau du résultat. Transparent sur le plan offensif, constamment malmené en défense, le visiteur n’a pu éviter une nouvelle défaite qui appelle bien des questions et suscite évidemment beaucoup d’inquiétude.

Thoune a exploité sa toute première possibilité, dès la 5e minute. Sur un centre de la droite, Sorgic a placé un superbe coup de tête hors de portée de Castella. Puis à la demi-heure, sur coup franc, Spielmann a doublé la mise d’une frappe précise de vingt mètres. Mené 2-0, le LS n’avait visiblement pas grand-chose à espérer, du moins ce LS-là, plein d’hésitations et d’approximations dans son jeu, sans idées et sans venin lorsque venait le moment de s’aventurer dans le camp adverse.

Mais il a suffit d’une bonne séquence collective (41e) pour se ménager une grosse occasion (Geissmann, arrêt difficile du gardien), suivie d’un coup de coin sur lequel Rochat est venu mettre sa tête. Et une poignée de secondes plus tard, Margiotta a exploité un centre de la droite pour ramener le score à 2-2. Un score à vrai dire inespéré au moment de rejoindre le vestiaire à la mi-match. Mais très vite, le FC Thoune a repris sa marche en avant. On a retrouvé le duo Tosetti-Spielmann pour le 3-2, puis deux balles arrêtées encore, dans une défense en panique, ont fini d’achever des Lausannois désemparés.

Il reste un match avant la pause internationale, avec la venue de Grasshopper samedi à la Pontaise. Pas besoin d’expliquer l’importance de ce rendez-vous. Ni la somme de difficultés que le groupe lausannois - et en premier lieu son entraîneur - va rencontrer pour le préparer.

Thoune - LS 5-2 (2-2)

Stockhorn Arena. 4277 spectateurs. Arbitre: M. Bieri. Buts: 5e Sorgic 1-0, 30e Spielmann 2-0, 41e Rochat 2-1, 43e Margiotta 2-2, 60e Spielmann 3-2, 73e Rapp 4-2, 92e Hunziker 5-2. Avertissements: 36e Glarner, 54e Monteiro. Thoune: Ruberto; Glarner, Bürgy, Gelmi, Facchinetti; Tosetti, Hediger, Sutter, Spielmann (68e Da Silva); Sorgic (78e Hunziker), Rapp (86e Peyretti). Lausanne: Castella; Marin, Monteiro, Rochat, Mesbah; Campo, Maccoppi (72e Tejeda), Geissmann; Zarate, Margiotta, Kololli. Notes: Thoune sans Bigler, Rodrigues, Lauper, Kablan (blessés), Faivre (malade). Lausanne sans Gétaz, Manière, Dominguez (blessés). (24 heures)