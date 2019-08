Le LS a l’occasion idéale de montrer qu’il a changé

Le dernier exercice du Lausanne-Sport a été, dans son ensemble, d’une telle médiocrité qu’il est difficile de trouver à quel moment précis les Vaudois ont laissé filer la place de barragiste. Mais en observant d’un peu plus près leur parcours, on s’aperçoit qu’ils n’ont remporté que trois de leurs douze confrontations contre Servette, Aarau et Winterthour. Soit leurs trois principaux adversaires dans la course aux deux premières places.

«Tout n’est pas encore au point mais nous sommes sur le bon chemin»

C’est donc aussi, et surtout, lors de ces confrontations directes – des chocs où les points «valent double» – que les Vaudois doivent mieux faire. Un constat qui a le don de profondément agacer Giorgio Contini. «J’aimerais qu’on arrête de faire des comparaisons avec la saison passée, soupire le coach lausannois. Les joueurs et le staff sont certes les mêmes mais ce n’est plus la même équipe qui entre sur le terrain. La mentalité et l’état d’esprit ont changé. Je sais parfaitement que nous avons tous commis des erreurs, l’an dernier. Moi le premier, mais nous avons su en tirer les enseignements pour ne plus les reproduire. Tout n’est pas encore au point mais nous sommes sur le bon chemin, comme nous l’avons d’ailleurs prouvé à Schaffhouse et contre Chiasso.»

Winterthour a deux visages

Ces (légers) progrès, le LS se doit maintenant de les confirmer face à Winterthour, un adversaire d’un autre rang. Des Zurichois qu’ils affronteront de surcroît sur un terrain où Kukuruzovic et consorts avaient souffert mille morts, tant en automne qu’au printemps. «J’étais à Colovray mardi, détaille Giorgio Contini, et pas grand-chose ne m’a surpris chez notre futur adversaire. Si ce n’est que Winterthour a beaucoup peiné avant de s’imposer sur la longueur contre SLO. J’ai aussi eu la confirmation que cette équipe était redoutable en contre grâce à des attaquants rapides auxquels il ne faudra pas donner d’espaces.»

Longtemps dominés par le néo-promu, les Zurichois ont pourtant davantage cherché à imposer leur jeu que leur supériorité athlétique. «Ils n’ont pas joué avec autant d’impact physique que je l’attendais, continue le technicien lausannois. Mais Winterthour est une équipe très différente lorsqu’elle évolue devant son public. Portée par ses supporters, elle devient beaucoup plus agressive et conquérante. À nous de trouver le bon équilibre entre nos phases d’attente et celles où nous irons les presser haut. Mais une chose est sûre, le LS se déplacera à Winterthour pour gagner.»

Une victoire qui lui permettrait d’effacer les deux unités égarées d’entrée à Schaffhouse et de profiter ensuite d’un calendrier plutôt favorable – deux matches à domicile consécutifs contre Kriens et Aarau puis un derby lausannois à Nyon – pour engranger un maximum de points et de confiance avant la longue pause de trois semaines que connaîtra le championnat de Challenge League.

Ce mois d’août – qui avait d’ailleurs été si favorable au Lausanne-Sport l’an dernier qu’il lui avait laissé croire que la promotion lui était promise – devrait aussi permettre à Giorgio Contini d’accueillir enfin ce deuxième renfort qu’il réclame depuis plus d’un mois. Un nouveau visage qui ne sera pas, sauf surprise toujours possible, celui de l’ancien Lucernois Christian Schneuwly. «C’est un joueur qui correspond au profil du milieu offensif que je souhaiterais, conclut Giorgio Contini, mais il me semble assez improbable qu’un joueur qui a fait toute sa carrière en Super League choisisse, à 31 ans, de rejoindre la catégorie inférieure. Et puis, ce type de décisions ne m’appartient de toute façon pas.»

Quant à Pablo Iglesias, il préférera peut-être patienter encore un peu pour éventuellement profiter d’une belle opportunité venue d’un club européen qui cherche à dégraisser suite à une élimination prématurée. Affaire à suivre.