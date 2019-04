Le LS attend Wil avec une grosse envie de plaire

Plus les jours de la semaine passent, plus on semble apprécier, à la Pontaise, les trois laborieux points ramenés samedi dernier de Rapperswil. «C’est vrai que tout a été loin d’y être parfait, attaque Giorgio Contini, mais, avec le recul, je me dis qu’il y a quand même eu quelques motifs de satisfaction. Comme le fait d’avoir gardé notre cage inviolée ou que notre but ait été marqué par un attaquant. Et puis, au moment d’aborder la dernière ligne droite, nous récupérons aussi peu à peu tous nos blessés. Brandao a ainsi pu jouer 90 minutes pendant que d’autres joueurs me montraient que je peux aussi compter sur eux dans une position qui n’est pas forcément celle où ils se sentent le plus à l’aise (ndlr: Ndoye).»

Des petits détails encourageants que le coach lausannois souhaiterait voir confirmés dès samedi contre Wil. «J’aimerais maintenant qu’après une semaine décevante, nous réussissions à faire beaucoup mieux lorsque nous avons le ballon. Et, surtout, à enfin faire preuve de davantage d’efficacité face au but adverse.»

Un point essentiel si le LS veut d’abord conserver sa place de barragiste puis retrouver la Super League. «Mais la chose qui importe le plus aujourd’hui est de regarder devant et de gagner», conclut Contini. Et lorsqu’on lui demande s’il pense regarder le duel entre ses deux poursuivants (hier vendredi), il répond, non sans humour, «il n’y a qu’au volant de ma voiture que je regarde ce qui se passe dans mon rétroviseur». (nxp)