Le LS aura une petite chance en plus de monter

Pour qu’il puisse un peu mieux digérer son retour en Challenge League, le Lausanne-Sport a reçu, vendredi, un petit cadeau de la Swiss Football League. Avec la réintroduction, dès la saison à venir, du barrage entre le 9e de Super League et le 2e de Challenge League, les Vaudois disposeront d’une possibilité supplémentaire de fêter, dans un an, la troisième promotion en Super League de leur histoire. La décision a été prise lors d’une assemblée générale extraordinaire par les vingt clubs qui composent la SFL, à la très large majorité de 16 voix contre 4. Dont, bien entendu, celle des dirigeants lausannois qui ne pouvaient logiquement pas renoncer à cette aubaine.

Cette réforme étonne toutefois si l’on se souvient que la même demande avait été refusée l’automne dernier. Six mois plus tard, le vent a tourné et la majorité requise des deux tiers a été atteinte.

Sept ans après un dernier barrage, entre Sion et Aarau en 2012, le football suisse revivra des moments de grande tension au printemps prochain. Comme à l’époque, l’affrontement se jouera en matches aller et retour.

En Challenge League, les horaires ont été assouplis. Les clubs pourront désormais planifier à leur guise leurs rencontres le samedi entre 17h et 20h, le dimanche entre 14h30 et 16h et entre 19h et 20h en semaine. Le match télévisé en direct se jouera le vendredi soir, et non plus le lundi.

En outre, il sera possible de procéder à quatre remplacements de joueurs durant chaque match. Une décision qui offrira une chance supplémentaire aux jeunes de jouer en Challenge League. (nxp)