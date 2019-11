Le LS casse les prix pour remplir son nouveau stade

La Pontaise n’a pas encore accueilli son dernier match de l’année que les fans du club vaudois peuvent déjà se projeter dans leur nouveau stade, la saison suivante. Le LS a, en effet, lancé vendredi une offre exceptionnelle, qui durera tout au long du mois de décembre et sera valable quelle que soit la division (Challenge ou Super League) dans laquelle il évoluera.

Les supporters de la formation de Giorgio Contini peuvent d’ores et déjà s’imaginer dans le secteur debout de la future nouvelle enceinte de la capitale olympique à un prix défiant toute concurrence. L’exercice 2020-2021 des joueurs en bleu et blanc, au sein d’un «mur» de 1800 places, vous coûtera 80 francs pour un enfant de moins de 16 ans et 150 francs pour un adulte. «Situé derrière les goals, en plein centre de cette tribune couverte, à quelques mètres seulement du terrain, notre public aura vraiment le sentiment de prendre part et d’influencer le jeu», a relevé Vincent Steinmann, directeur commercial et marketing du club, dans un communiqué.

L’équipe lausannoise promet également «une expérience à la hauteur des attentes» du public et des coursives «avec une nourriture et des boissons dédiées, des animations et de la musique live». Ce futur abonnement est disponible uniquement en ligne (dès le 1er décembre sur lausanne-sport.ch) et le Lausanne-Sport promet la livraison d'une carte de bienvenue - en attendant le précieux sésame en chaire et en os - avant Noël, en cas de commande d'ici au 20 décembre. Vous pourrez aussi, ce jour-là, apprécier des visuels du nouveau stade sur la plateforme officielle du club.