Le LS est au carrefour du meilleur et du pire

Le championnat de Challenge League n’est certainement pas le rendez-vous le plus prisé des esthètes du football. Mais cette année, il offre au moins à ses habitués une fin de saison passionnante. Mis à part le FC Wil, qui peut terminer son exercice l’esprit tranquille, les neuf autres équipes, avec des ambitions différentes, s’apprêtent à vivre cinq dernières journées palpitantes.

Dans l’optique de la 2e place, qui offre un barrage contre le 9e de Super League, le choc entre Aarau et le LS est très prometteur. Et son issue sera à coup sûr lourde de conséquences. «Pour Aarau surtout, qui est dans l’obligation de l’emporter samedi pour entretenir son espoir d’être barragiste», prévient Gabet Chapuisat. Le duel s’annonce d’autant plus passionnant que les deux adversaires respirent la santé. Les Argoviens viennent en effet de s’imposer par deux fois à l’extérieur, dont une victoire épatante face à Servette, alors que les Vaudois couchent sur leur meilleure série de la saison, avec quatre succès consécutifs. De quoi envisager le meilleur ou le pire pour un LS enfin séduisant et conquérant, mais qui reste tout de même d’une préoccupante fragilité sur ses bases arrière. Au moment d’entamer une semaine probablement décisive, trois scénarios sont envisageables pour lui.

Le scénario optimiste

«Pour l’instant, on continue de croire que la promotion directe reste jouable pour nous, assurent de concert Pablo Iglesias et Giorgio Contini. Mais pour cela, il faut impérativement que Servette perde des plumes à Schaffhouse. Et, bien sûr, que le LS gagne tant à Aarau qu’à Genève. Si tel est le cas, Servette devra vivre avec une vraie pression sur lui pour la première fois de la saison. Et qui peut être alors certain que les Genevois ne craqueront pas?» Détail intéressant, les Vaudois connaîtront le résultat du leader au moment d’entrer sur le terrain, samedi. «Mes joueurs seront bien entendu tous au courant de ce qu’il se sera passé auparavant à Schaffhouse, continue l’entraîneur. Et il est clair que si Servette ne s’y impose pas, cela sera une source supplémentaire de motivation. Quoi qu’il en soit, le LS se déplacera à Aarau avec la seule victoire comme objectif.»

Le scénario réaliste

Avec cinq longueurs d’avance sur Aarau et huit de retard sur Servette, la situation du LS semble aujourd’hui assez claire. La logique dit que pour accéder à la Super League, les Lausannois devront passer par un barrage. «Je pense que c’est cette issue qui attend le LS, analyse Gabet Chapuisat. L’équipe de Contini est non seulement en progrès, mais elle marque aussi enfin des buts. Raison pour laquelle je l’estime tout à fait capable, malgré l’ambiance surchauffée qui l’attend, de prendre le point qu’il lui faut au Brügglifeld. Mon seul petit doute concerne une défense, de surcroît privée de Loosli, qui ne me convainc toujours pas. Quant à la perspective de devancer in extremis Servette, je n’y crois malheureusement pas.»

Le scénario pessimiste

Interrogé par l’«Aargauer Tagblatt», Ciriaco Sforza n’avait aucun doute: «Nous venons d’affronter Servette, LS et Aarau, et pour moi Aarau est la meilleure équipe de Challenge League! affirme le coach de Wil. Tant au niveau physique que sur le plan du jeu, cette équipe est supérieure à ses deux concurrents. Pour moi, les Argoviens seront barragistes.»

Pour qu’un tel retournement de situation se matérialise, il faudra à la fois qu’Aarau réussisse un carton plein d’ici au 26 mai et que le LS trébuche tant au Brügglifeld qu’à la Praille vendredi prochain. Possible mais compliqué si l’on sait que les Lausannois n’ont jusque-là perdu qu’une seule fois à l’extérieur en quinze déplacements. Une courte défaite (1-2), à Winterthour, qui remonte déjà au 26 septembre.

Quant aux parcours respectifs des trois cadors de Challenge League depuis la reprise, en février, ils ne font que confirmer ce grand équilibre puisque Aarau, qui domine ce classement avec 28 points, ne compte qu’une unité de plus que Servette et deux de plus que le LS (26). (nxp)