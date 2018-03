Le LS, loin d’être irrésistible, aurait pourtant pu s’imposer

Le Lausanne-Sport n’a toujours pas gagné en 2018. Mais au moins n’a-t-il pas perdu cette rencontre évidemment très importante dans l’optique du maintien en Super League. À Thoune, sur un synthétique qu’il n’apprécie pas beaucoup, le visiteur a pourtant laissé passer sa chance, celle de distancer cet adversaire direct, en manquant un penalty au début de la seconde période (49e). Généralement à l’aise dans l’exercice du face-à-face, Kololli a vu sa frappe détournée par le gardien Faivre sur le poteau. Ainsi, au lieu de prendre un ascendant très net, aussi bien dans le jeu que sur le plan psychologique, les Vaudois ont en quelque sorte redonné du courage à un FC Thoune jusque-là bien timoré. Et qui a finalement cru jusqu’au bout qu’il avait une chance de s’imposer.

Le regret plutôt léger

«Jusqu’au penalty, j’ai vu un LS qui m’a plu, une équipe compétitive et concentrée, qui a maîtrisé le jeu sans concéder grand-chose à son adversaire. Ce penalty, c’était l’occasion de prendre trois points… ou pas. Malheureusement nous l’avons raté. C’est dommage, parce que l’équipe me semblait mûre pour une victoire.» Fabio Celestini avait apparemment le regret plutôt léger. Parce qu’il attache plus d’importance au contenu qu’au seul résultat, l’entraîneur lausannois a quitté l’Oberland sur une impression globale plutôt bonne. Même si, d’un point de vue offensif, le panier du LS est resté lui aussi bien léger en ce dimanche après-midi.

Simone Rapp ne disait d’ailleurs pas autre chose. «On s’est battu et c’est 0-0. Je crois que le problème était davantage mental que physique, avec deux équipes qui ne voulaient surtout pas perdre, estimait l’attaquant du LS. On prend la pause qui vient (ndlr: deux semaines consacrées aux équipes nationales) avec tranquillité. Elle nous permettra de réfléchir à ce qu’il convient de mieux faire.»

Dans une formation identique à celle qui, quatre jours plus tôt, avait bousculé et contraint le FC Bâle au partage des points (1-1), les Lausannois ont d’abord affiché plus de prudence que de véritable allant. Certes, les joueurs de Celestini ont tenu le plus souvent la balle, cherché à la monter avec beaucoup d’application, mais les initiatives véritables sont restées rares. Ou en tout cas bien trop éloignées de la surface bernoise. À titre d’exemple, on a ainsi vu Kololli (très surveillé) se lancer dans quelques séances de dribble aux abords de la ligne médiane, alors que c’est beaucoup plus haut que sa force de percussion est réellement susceptible de créer des brèches et d’amener quelque chose de concret.

Faivre solide

De son côté, visiblement marqué par ses déboires récents – cinq défaites consécutives, dont la dernière sous la forme d’une gifle prise à Sion (7-2) –, le FC Thoune est resté tout aussi vigilant, hésitant même, alors que son jeu plutôt direct l’incite en principe à se porter avec résolution vers le but adverse. En clair, la première période s’est résumée à très peu de chose dans les 30 derniers mètres, d’un côté comme de l’autre. Et tant pis pour le public bernois qui avait plutôt bien répondu à l’appel du club, avec un prix unique de 12 francs pour tenter de réunir un véritable 12e homme. Heureusement, le match s’est par la suite animé.

Sur une balle arrêtée, Rapp s’est retrouvé pris en tenailles par trois de ses anciens coéquipiers. Avec la scène du penalty que l’on sait. Dans la foulée, le LS s’est encore ménagé deux possibilités, sur une frappe en pivot du même Rapp (52e), puis sur un essai de Kololli (55e), mais à chaque fois Faivre s’est interposé. Le gardien neuchâtelois effectuait son retour dans les buts bernois après une longue absence (choix de l’entraîneur). Il représente sans conteste l’une des satisfactions du jour pour le coach du FC Thoune. Qui aura encore bien besoin d’un gardien solide ces prochaines semaines, sachant que l’incertitude risque fort de durer jusqu’au bout de ce championnat.

Au LS, c’est l’animation offensive qui s’est avérée insuffisante ce dimanche. Dans la dernière demi-heure, l’entraîneur a certes introduit Zeqiri puis Margiotta, mais l’équipe a manqué de souffle, de spontanéité peut-être, de tranchant sûrement. C’est sans doute la déception de ce match. Dans la recherche de cet équilibre entre une bonne assise défensive et une orientation plus marquée – et surtout plus précise – vers l’avant, le programme est trop souvent incomplet. Combien de temps faudra-t-il encore attendre pour une victoire?

Thoune - Lausanne-Sport 0-0 Thoune, 5586 spectateurs. Arbitre: Klossner. Thoune: Faivre; Joss (15e Ferreira), Lauper, Sutter, Facchinetti; Karlen, Hediger, Costanzo; Tosetti, Sorgic (86e Hunziker), Spielmann (70e Da Silva).

Lausanne-Sport: Castella; Loosli, Monteiro, Rochat, Gétaz; Kololli, Schmid (70e Zeqiri), Pasche, Geissmann; Zidane (84e Margiotta); Rapp.

Notes: Thoune sans Alessandrini, Bürgy, Bigler, Gelmi, Glarner, Nikolic, Rodrigues, Schwizer (blessés) ni Kablan (suspendu), Lausanne-Sport sans Manière ni Dominguez (blessés). 2e centre sur la transversale de Tosetti. 49e Faivre détourne sur son poteau un penalty de Kololli.

Avertissements: 30e Spielmann. 54e Zidane. 57e Rochat. 66e Lauper. 67e Gétaz. 69e Costanzo. 76e Karlen. (24 heures)