Le LS montre qui est le patron de cette Challenge League

Parfois le «quand» est beaucoup plus important que le «combien». Depuis le début de la saison, Dan Ndoye n’avait pas encore réussi à trouver le chemin des filets. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international M21 a choisi le meilleur moment pour le faire et la meilleure façon aussi pour se rappeler au bon souvenir de son coach. Utilisé avec une parcimonie douteuse par Giorgio Contini depuis deux mois, le talentueux attaquant ne cachait d’ailleurs pas une légitime frustration ces dernières semaines. Au point de pousser pour que le LS accepte la lucrative proposition des Français de Rennes, le mois dernier.

Une insistance qui n’a pas fait vaciller la direction du club de la Pontaise. Un refus que Dan Ndoye a donc pleinement justifié, mercredi lors du match au sommet contre Grasshopper. Et qui permet au leader lausannois de prendre cinq longueurs d’avance sur son principal concurrent dans la course à la Super League. Un viatique certes très loin de lui offrir la moindre garantie, mais qui a l’énorme avantage de renforcer sa conviction qu’il dispose bel et bien de tous les atouts pour parvenir à ses fins.

Cette précieuse victoire, le LS a longtemps cru qu’il allait la remporter sans trop souffrir. Face à un adversaire qui se montrait que très rarement dangereux, les Vaudois ont d’abord pris logiquement les devants grâce à l’inévitable Andi Zeqiri. Parfaitement lancé par le très bon Kukuruzovic, l’autre international M21 résistait au retour de Cvetkovic avant de placer le ballon hors de portée de Salvi (36e). Mais au lieu de chercher le coup de grâce, le LS préférait laisser l’initiative à Grasshopper. Un manque d’audace qu’il payait au prix fort. Sur un corner bien tiré par Salatic, Basic détournait la balle hors de portée de Castella (60e).

Confirmer à Wil

Tout était donc à refaire et, loin de maîtriser leur sujet, les Vaudois passaient même tout près du désastre une dizaine de minutes plus tard lorsque Morandi puis Asllani voyaient coup sur coup leurs frappes être détournées par Castella (72e). Un double avertissement qui avait l’avantage de réveiller un LS subitement plus entreprenant. Une réaction tardive mais suffisante pour lui permettre de fêter sa quatrième victoire à domicile en autant de rencontres. Un but qui a encore une fois eu Kukuruzovic à l’origine. Le parfait centre en retrait du capitaine lausannois trouvait cette fois Dan Ndoye à la réception. Sans trop se poser de questions, le jeune attaquant crucifiait Mirko Salvi. Pour le plus grand soulagement de 4625 spectateurs qui commençaient à se demander, avec de plus en plus de doutes, comment leurs protégés allaient faire pour battre un adversaire contre lequel ils n’avaient plus gagné depuis 17 rencontres.

Pour que ce premier tour soit proche de la perfection, il ne reste plus au LS qu’à confirmer sa suprématie à Wil dimanche. Face à une équipe saint-galloise qui est, comme l’an dernier, l’une des deux belles surprise – avec SLO – de cette entame de saison. Facile vainqueur de Vaduz, l’équipe de Sforza occupe un surprenant 2e rang. À trois unités seulement des Lausannois.

Il faut profiter des pépites tant qu’elles sont là

La saison dernière aurait dû être celle d’Andi Zeqiri. À 19 ans, le jeune attaquant formé au club et passé par la Juventus semblait prêt à franchir un palier et à s’imposer en première équipe. Giorgio Contini, dans un premier temps, en avait décidé autrement, le cantonnant à un rôle de joker frustrant. Et puis, lorsque le technicien s’est décidé à faire confiance aux jeunes, Zeqiri s’est retrouvé éloigné des terrains jusqu’au milieu de second tour à cause d’une blessure à rallonge.

Cette saison galère appartient désormais au passé, et c’est peu dire que le buteur rattrape le temps perdu. Depuis ce mercredi, il a retrouvé la tête du classement des buteurs de Challenge League grâce à une véritable réussite d’attaquant. D’abord, il y a cet appel parfait pour recevoir l’offrande de Stjepan Kukuruzovic. Surtout, il y a cette course tellement intelligente pour résister au retour du défenseur de GC et se placer idéalement pour tromper Mirko Salvi. Cerise sur le gâteau, ce tir piqué venu mourir sous la latte. Du tout, tout bon travail.

Le public lausannois doit à tout prix se rendre compte de la chance qu’il a de pouvoir compter dans ses rangs un joueur de la classe d’Andi Zeqiri, ou de celle de Dan Ndoye. Car entre le face-à-face géré tel un vieux briscard par le premier et la combinaison initiée et conclue tellement spontanément par le second, en relais encore une fois avec Kukuruzovic, les jeunes espoirs vaudois ont de nouveau fait vibrer les supporters de la Pontaise. Ces deux-là n’ont pas attendu pour attirer les recruteurs européens, qui ont largement manifesté leur intérêt cet été. Le club s’est battu pour les garder et les deux hommes ont assurément bien fait de rester au moins une saison supplémentaire au LS. N’empêche qu’un jour, qui finira par arriver bien assez vite, ils régaleront un autre club que le Lausanne-Sport. En attendant, il faut profiter. Florian Vaney