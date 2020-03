Le LS n’accueillera pas le FC Bâle ce dimanche

«C’est vraiment dommage de ne pas pouvoir jouer ce quart de finale de Coupe contre Bâle dimanche mais, pour être sincère, je m’y attendais un peu depuis lundi.» Giorgio Contini résume parfaitement le sentiment de déception qu’a connu le Lausanne-Sport après la décision de l’ASF de ne pas anticiper ce choc entre le leader de Challenge League et le dernier club suisse engagé dans une compétition européenne.

Veto de la police bâloise

Une déception d’autant plus grande que le LS avait été sollicité par l’ASF et le FC Bâle en fin de semaine dernière. «C’est juste et nous avions ensuite très vite entrepris toutes les démarches auprès des autorités cantonales pour que cette rencontre puisse avoir lieu, explique Stefan Nellen, le vice-président lausannois. Et alors que tout était en ordre, les avis ont changé. Cela dit, nous comprenons très bien les raisons de cette volte-face, même si nous la regrettons.»

Pour justifier ce changement, le FC Bâle a comme principal argument son match retour d’Europa League qui ne pourra avoir lieu dans son stade le 19 mars, la police bâloise ayant mis son veto à l’organisation de ce match à huis clos. «Le club ne voulait dès lors pas que son équipe soit contrainte de disputer trois rencontres de suite à l’extérieur en une semaine», détaille Stefan Nellen.

Sur le plan sportif, ce report chamboule la préparation du LS. «Depuis que cette possibilité de jouer le 15 était apparue, continue l’entraîneur du LS, tous nos entraînements avaient été organisés en fonction de cette date. Ce matin (mardi) par exemple, une séance d’analyse vidéo a encore eu lieu pour corriger différents points de notre dernière sortie contre Servette. Dès ce mercredi, la tension retombera naturellement chez mes joueurs. Il nous faudra trouver le moyen de les remobiliser assez vite, même si l’avenir semble de plus en plus flou.»

Pour rompre la routine des entraînements, la mise sur pied de matches amicaux est essentielle. «C’est une forme de récompense pour le travail effectué durant la semaine, conclut Giorgio Contini. À ce titre, nous avons déjà contacté le FC Sion afin de voir si l’équipe valaisanne peut nous affronter ce vendredi. J’espère pour mes joueurs que cela pourra se faire.»

Le seul aspect positif de ce renvoi à une date encore inconnue reste que le public de la Pontaise peut à nouveau espérer que ce quart de finale puisse se dérouler en sa présence et non pas dans une sinistre atmosphère de huis clos comme cela aurait été le cas ce dimanche