Le LS nouveau reposera sur Thomas Castella

Le calendrier fixé par Pablo Iglesias pour annoncer le nom du futur entraîneur du LS ne sera probablement pas respecté. À moins d’une surprise toujours possible, la Pontaise ne sortira en effet pas, ce vendredi, de sa sinistrose postrelégation.

Alors que l’urgence de cette décision semblait une évidence il y a une dizaine de jours, pourquoi le délai n’a-t-il pas été respecté? Certainement d’abord parce que dénicher la perle rare – un entraîneur de qualité, expérimenté, qui connaît bien les deux plus hauts niveaux du football suisse et qui accepte surtout d’œuvrer en Challenge League – s’avère un peu plus compliqué que prévu. Mais aussi, peut-être, parce que les décideurs lausannois – Bob Ratcliffe, le CEO du club, en tête – n’ont pas (encore) eu le coup de foudre pour l’un des six candidats (quatre Suisses et deux étrangers) auditionnés par leur directeur sportif.

Ce «retard» n’a pourtant rien de dramatique. Personne ne reprochera aux dirigeants du LS de prendre quelques jours de réflexion supplémentaires s’ils peuvent ainsi réduire la possibilité de se tromper. Si, en revanche, l’heure du choix devait être repoussée d’une bonne semaine encore, les supporters lausannois pourraient commencer à se poser des questions. D’autant plus que les entraînements reprendront le 18 juin déjà et que le contingent est encore un immense chantier avec de nombreuses inconnues que le futur entraîneur devra lever.

En attendant, il est intéressant d’imaginer quels joueurs du groupe actuel vont rester et lesquels vont devoir (ou vouloir) quitter le club. Cet état des lieux ne tient pas compte de la longue convalescence de Jérémy Manière, du retour de Maxime Dominguez ni de ces jeunes éléments venus du Team Vaud M21.

Les gardiens

Titulaire indiscutable, Thomas Castella a prouvé qu’il a le niveau de la Super League. À moins d’une énorme surprise, il sera le No 1 du LS la saison prochaine. Barré par le Fribourgeois, Kevin Martin (23 ans) devrait, lui, aller chercher ailleurs du temps de jeu. Tout comme le No 3, Diego Berchtold.

Les défenseurs

Un défenseur central et un latéral droit débarqueront à la Pontaise cet été. Tous deux en fin de contrat, Alain Rochat et Leandro Marin devraient partir. Noah Loosli, en constants progrès, mérite de rester. Le cas Elton Monteiro? À 23 ans, le solide défenseur central, qui a encore une belle marge de progression, est la clé de voûte de l’arrière-garde. Et Pablo Iglesias espère qu’il le restera malgré les probables sollicitations. Christian Constantin n’était-il pas prêt à débourser un million pour Monteiro il y a un an? À gauche, Nicolas Gétaz n’a pas de concurrence pour l’instant.

Les demis

Avec le probable départ de Kololli, le LS se devra de compenser, en recrutant deux bons demis de couloir, une lacune qui lui a coûté très cher ce printemps. Dans l’axe, Cabral – il attend qu’une prolongation de contrat lui soit proposée – Pasche et Geissmann repartiront pour un tour. Ce qui ne sera pas le cas de Fransson (fin de prêt du FC Bâle) et de Tejeda. Dans cette optique, un bon Mondial de l’international costaricain pourrait permettre au LS de réaliser une excellente affaire financière. Quant à Enzo Zidane, son entourage ne le voit pas évoluer en Challenge League. Mais encore faut-il qu’il reçoive des offres intéressantes. Bien qu’en prêt jusqu’en juin 2019, Dominik Schmid pourrait être rappelé cet été déjà par Bâle.

Les attaquants

Là aussi le nouveau coach aura des choix importants à faire. Si la présence de Gonzalo Zarate ne semble pas primordiale, Simone Rapp devrait être le fer de lance de l’attaque lausannoise en Challenge League. L’occasion pour lui de démontrer qu’il vaut beaucoup mieux que ses performances depuis son arrivée de Thoune en janvier. Pour le seconder, Andi Zeqiri aura de la concurrence puisque deux nouveaux attaquants sont attendus. Quant à l’avenir de Francesco Margiotta, il est accompagné d’un point d’interrogation. L’Italien n’était pas le plus heureux des hommes au LS en Super League et il le serait encore moins à l’échelon inférieur. Sa priorité est de retourner en Italie. Mais en aura-t-il la possibilité? (nxp)