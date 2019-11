Le LS peine un peu avant de bien profiter des circonstances

Cinq buts marqués il y a quinze jours, six une centaine d’heures plus tard puis cinq encore ce dimanche. Et cela sans en concéder un seul. En deux semaines et trois matches joués contre Stade-Lausanne-Ouchy, NE Xamax et Schaffhouse, le Lausanne-Sport a pris l’agréable habitude de pulvériser toutes les défenses qui se présentent à la Pontaise. Dommage qu’entre-temps il y a eu ce déplacement raté à Chiasso, qui gâche une période particulièrement faste pour le leader de Challenge League. Sans ce faux pas, les Vaudois compteraient aujourd’hui une avance plus que confortable sur ces Grasshoppers qui se profilent toujours plus comme les seuls capables, sur la longueur, de contrarier le retour attendu du LS en Super League.

Mais on ne refait pas l’histoire et la marge actuelle de quatre longueurs sur GC présente au moins l’avantage d’empêcher les Lausannois de tomber dans une légère euphorie – toujours nuisible – au moment d’entamer la dernière petite pause de l’année. Avant un ultime sprint de quatre matches que le LS conclura justement au Letzigrund face aux Sauterelles.

Pour que son équipe aborde cette dernière ligne droite dans les meilleures conditions possible, Giorgio Contini commencera certainement par souligner, mardi, tout ce qui n’a pas fonctionné contre Schaffhouse. Car, malgré ce nouveau score fleuve, le LS n’a pas entamé son match avec l’énergie et l’inspiration nécessaires pour contourner une défense adverse compacte et bien organisée. Incapable de changer de rythme sur un terrain rendu, il est vrai, très difficile par des kilos superflus de sable, le leader a plus inquiété que séduit son public au cours d’une première demi-heure compliquée. Durant celle-ci, Schaffhouse prenait peu à peu confiance pour se ménager la première grosse occasion de la partie. Heureusement pour les Vaudois que Missi Mezu, seul à trois mètres de Castella, ratait le cadre (18e).

Le LS allait se sortir de ce contexte difficile en cinq minutes, grâce à ses deux meilleurs éléments et à un gros coup de pouce de leur adversaire. Particulièrement inspiré, Dan Ndoye faisait d’abord valoir sa puissance et sa vitesse pour déborder Kronig et offrir à Zeqiri un ballon que l’attaquant transformait en or (31e).

À onze contre dix

À peine le temps de se dire que le LS avait peut-être fait le plus dur que Schaffhouse nous donnait raison. Sous forme d’un incroyable cadeau. Une passe en retrait très mal dosée de Lika provoquait en effet l’expulsion du gardien Saipi (33e). Kukuruzovic, l’autre homme très fort de la Pontaise dimanche, se chargeait ensuite de mettre un terme prématuré au suspense grâce à un coup franc parfaitement tiré.

Ces deux semaines de pause, Giorgio Contini les utilisera aussi pour permettre à son groupe de récupérer des forces. Mis à part Zeqiri et Ndoye, les deux internationaux M21 qui devront en découdre avec la France, mardi en huit, dans une rencontre cruciale pour la qualification à l’Euro, le coach lausannois disposera de tous ses joueurs, auxquels il réservera un programme allégé. Aucun match amical n’est en effet prévu durant cette pause. Seule une petite opposition face au Team Vaud M21 sera mise sur pied, ce jeudi. De quoi être fin prêt à creuser encore un peu plus l’écart avec GC d’ici à Noël.

Lausanne-Sport - Schaffhouse 5-0 (2-0)

Pontaise. 2136 spectateurs. Arbitre: M. Piccolo.

Buts: 31e Zeqiri 1-0, 37e Kukuruzovic 2-0, 49e Zeqiri 3-0, 54e Turkes (penalty) 4-0, 78e Schneuwly 5-0.

LS: Castella; Boranijasevic, Loosli, Monteiro, Flo; Geissmann (62e Pasche), Kukuruzovic, Schneuwly (81e Oliveira); Ndoye (72e Dominguez), Turkes, Zeqiri (62e Koura).

Schaffhouse: Saipi; Qollaku, Mevlja, Belometti, Kronig (35e Heim); Müller, Lika (62e Coulibaly); Sessolo, Tranquilli, Breitenmoser (54e Bajrami); Missi Mezu (54e Zé Turbo).

Avertissements: 15e Monteiro, 57e Zeqiri, 86e Tranquilli.

Expulsion: 33e Saipi (prise de balle volontaire hors de sa surface).

Notes: LS sans Puertas (blessé), Nanizayamo, Sancidino ni Cabral (pas convoqués). Schaffhouse sans Del Toro (suspendu), Gönitzer (malade), Bislimi, Bunjaku, Krasniqi, Menezes, Nikci ni Vitija (blessés).