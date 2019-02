Le LS perd deux points supplémentaires

Les matches de préparation n’ont rien à voir avec la vraie compétition. Convaincant face à Xamax et à Young Boys en janvier, le Lausanne-Sport l’a une nouvelle fois prouvé à ses dépens en manquant sa première sortie officielle de l’année. Et encore, il s’en est fallu d’un rien pour que les Vaudois ne concèdent leur troisième défaite de la saison, vendredi à Vaduz.

La grosse bourde de Puertas

Face à un adversaire qui lutte pourtant contre la relégation, il aura fallu attendre un coup de tête salvateur de Sancidino dans la dernière minute du temps additionnel pour que le LS sauve un point et, partiellement, les apparences.

Heureusement pour lui, pour le suspense de cette seconde partie de saison et pour Cameron Puertas. Auteur d’une très bonne performance globale, le jeune milieu de terrain a en effet commis le genre de bourde dont il se souviendra toute sa vie. Dans les premières minutes de la 2e mi-temps, et alors que son équipe menait logiquement au score grâce à un magnifique coup franc signé Kukuruzovic (39e), le N° 21 adressait une ouverture parfaite pour… le Liechtensteinois Tadic. Lequel se faisait un malin plaisir de profiter de cette involontaire offrande. Atteint moralement par ce coup du sort, le LS eut le tort de beaucoup tarder avant d’enfin réagir. Pendant ce temps, Gajic avait enfoncé un peu plus les espoirs lausannois en donnant l’avantage à ses couleurs peu après l’heure de jeu. Il a finalement fallu attendre l’entrée en jeu du jeune attaquant Dan Ndoye (18 ans) pour revoir enfin les Lausannois venir inquiéter le néophyte gardien de Vaduz Justin Ospelt.

Encore le même problème

Malgré cette égalisation un brin miraculeuse, Lausanne n’a rien volé. Bien inspiré et entreprenant durant une première période bien maîtrisée, il ne lui a manqué qu’un vrai buteur pour concrétiser plus nettement sa supériorité au tableau d’affichage. Un problème qui avait déjà fortement perturbé son parcours l’automne dernier et qui risque bien de se prolonger ces prochains mois encore. Avec les soucis personnels récurrents de Margiotta et le départ de Rapp, Giorgio Contini ne compte aucun vrai finisseur dans son groupe. Une lacune qui sera rédhibitoire si Pablo Iglesias ne parvient pas à la combler d’ici au 15 février.

Pour se donner un peu de courage, le calendrier s’apprête à donner un petit coup de pouce au LS. Avec la réception de Kriens mercredi puis de Rapperswil trois jours plus tard, l’occasion est idéale pour reprendre un peu de cette confiance qui fait encore tant défaut aux Vaudois. (24 heures)