Le LS reste invaincu grâce à Castella et à Brandao

Le Lausanne-Sport est-il devenu allergique aux caméras? Que ce soit devant celles de Teleclub (Kriens et Servette) ou celles de la RTS (Sion), l’équipe de Giorgio Contini était passée à côté de son sujet à chaque fois qu’elle avait eu la possibilité de montrer un visage attractif à un plus large public que son carré de fidèles.

La vérité est malheureusement moins gaie que ce simple détail. Car, malgré un parcours comptable intéressant, le LS a très souvent déçu depuis la reprise en juillet. Même sans caméras. La venue du FC Aarau, lanterne rouge sans le moindre point à son compteur, n’a fait que confirmer, de façon flagrante, les errements d’une équipe qui semble toujours sans queue ni tête.

Comme vous l’imaginez, le LS n’a donc guère fait mieux qu’à l’accoutumée, vendredi. Et même pire encore. Tout au long des 90 minutes, les courageux spectateurs présents à la Pontaise se sont demandé laquelle des deux équipes était en tête du classement. Ou, plutôt, ils ont dû se dire que le LS jouait en rouge pour une fois. Car tant au niveau du volume de jeu que des occasions de but, Aarau s’est montré bien supérieur à son hôte. Sans un Thomas Castella des grands soirs, et de surcroît secouru par deux fois par ses poteaux, les Argoviens se seraient adjugé sans problème la totalité de l’enjeu. Le plus logiquement du monde.

L’audace d’Aarau

Contrairement aux six précédents adversaires qu’avaient affrontés jusque-là les Lausannois, Aarau a osé regarder le LS dans les yeux. Sans le moindre complexe, Zverotic et Cie ont d’emblée eu l’excellente idée de bousculer un leader qui s’attendait peut-être à affronter une équipe percluse de doutes et d’appréhension. Surprise par tant d’audace, la défense vaudoise a pris l’eau de toutes parts. Et après avoir galvaudé une première occasion par Karanovic, Tasar trouvait vite l’ouverture (2e).

Brouillon comme rarement, le LS tentait une réaction mais une belle volée de Brandao et un joli coup franc de Margiotta ne pouvaient cacher une misère inquiétante. Au lieu d’un début de saine révolte, le coup de tête victorieux de Brandao n’était malheureusement qu’un petit rayon de soleil dans un épais brouillard.

Loin de se reprendre après la pause, Lausanne passait beaucoup plus près de recevoir un nouveau coup de massue que d’ajouter trois points à son total. Même avec un homme de plus sur le terrain suite à l’exclusion de Maierhofer, il a fallu toute la classe et le courage de Castella pour empêcher Tasar puis Peyretti d’offrir aux Argoviens une première victoire qu’ils auraient amplement méritée. Et qui ne saurait tarder s’ils parviennent à retrouver un peu de cette confiance qui semble leur faire encore défaut au moment de conclure. Quant au LS, une sérieuse remise en questions apparaît plus que nécessaire s’il ne veut pas que ses espoirs de promotion s’évanouissent aussi vite que ses objectifs européens du printemps dernier.

David Thompson joue les barmans de luxe

«Alors, vous êtes là? C’est incroyable, jamais je n’aurais cru que vous alliez vraiment venir nous servir des bières…» Ce que ne savait pas ce supporter de longue date du LS, c’est que David Thompson est un homme de parole. Vendredi, entre 19 h et 20 h, le président du LS a, comme promis, servi avec le sourire tous ceux qui cherchaient à se désaltérer à l’œil avant d’assister au match contre Aarau. «C’est une idée que m’ont donné mes fils lorsque l’on cherchait une bonne manière de fêter mon anniversaire avec les fans lausannois. Et je dois dire que tout se passe merveilleusement bien. Tout le monde semble apprécier l’initiative.» Pour la petite histoire, David Thompson ne fêtera en fait que lundi son 60e anniversaire, mais ne vaut-il pas toujours mieux célébrer plutôt deux fois qu’une un tel moment? (nxp)