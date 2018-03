Le LS retrouve sa vertu défensive, le reste paraît encore incertain

Le Lausanne-Sport retrouve la Pontaise pour deux rencontres à domicile, samedi contre Saint-Gall (19 h), puis mercredi en séance de rattrapage, face au FC Bâle (18 h 45). Quel visage le LS sera-t-il en mesure d’offrir, une semaine après le «blindage» du Letzigrund face à Grasshopper (0-0)? La réponse à cette question tourne essentiellement autour de la notion d’équilibre, celui entre les vertus défensives et les capacités offensives. Or, en ce début d’année 2018, il apparaît que l’équipe lausannoise ne parvient pas à proposer les deux volets de ce qui serait un programme complet, autrement dit un match plein.

Fabio Celestini le sent bien. Il dit: «Lorsqu’une équipe accueille cinq nouveaux joueurs, elle doit les intégrer. Cela passe par quelques bonnes performances, et par une victoire. C’est le cas chez nous, mais aussi au FC Bâle par exemple. On venait de prendre 9 buts en trois matches, surtout sur de grossières erreurs individuelles. Et lorsque tu te retrouves avec une ou deux longueurs de retard après quelques minutes seulement, il est sûr que ça n’aide jamais pour la confiance. Dès lors, tout le monde avait besoin d’un objectif clair. Et on a vu sur la pelouse de GC que les joueurs, peut-être inconsciemment, voyant qu’ils n’arrivaient pas vraiment à attaquer, ont choisi le plan B, en se disant qu’il fallait alors défendre ce point.»

Le spectacle n’a donc pas été folichon, vu des tribunes, et sans doute vu du banc. L’entraîneur du LS l’admet volontiers. «Oui, j’ai souffert en regardant ce match. Pas parce que les joueurs ne faisaient pas ce que le coach leur avait demandé, mais surtout parce que je sais qu’ils sont capables de proposer autre chose. J’aimerais me régaler, eux aussi sans doute. Mais la confiance n’était pas au plus haut. Alors il faut parfois accepter qu’il ne soit pas possible de jouer comme on en a envie. Et si on ne parvient pas à gagner un match, au moins convient-il de ne pas le perdre.»

Une bonne base

Celestini ne renie ni ses principes ni son envie de ballon, mais il les adapte à la situation du moment, celle d’un LS qui s’exprime avec peine. Pour des questions de rendement individuel, d’élan collectif qui ne se fait pas, et pour mille autres détails qui peuvent contribuer à faire pencher la balance du bon côté… ou non. «L’entraîneur est là pour donner aux joueurs les instruments et les paroles qui vont les aider, note encore Fabio Celestini. C’est ce qu’on a essayé de faire cette semaine. Ce premier point obtenu en 2018 représente une bonne base. Nous espérons maintenant franchir un palier.» Autrement dit faire un peu plus devant, sans se fragiliser derrière. Question d’équilibre, on y revient.

Face à Saint-Gall, le LS se trouve dans un trend positif cette saison, avec un nul à domicile (3-3) et un large succès en Suisse orientale (4-0). Signe, peut-être, que cette rencontre est susceptible d’être vivante, incertaine, intéressante. «Les Saint-Gallois possèdent un bon potentiel offensif, note Celestini. Ils marquent pas mal de buts, mais ils en prennent aussi.» De quoi inciter le LS à tenter le match plein? À voir. (nxp)