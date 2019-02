Le LS se doit de recruter un vrai bon attaquant

C’est avec six jours de retard sur le calendrier et dix points de moins que Servette au classement que le Lausanne-Sport entame, ce vendredi soir à Vaduz, sa problématique quête du Graal.

Davantage d'efficacité offensive

Une course-poursuite qui s’annonce d’autant plus compliquée que la pression qui pèse sur les épaules de l’ex-grand favori à la promotion est toujours plus forte. En résumé, le LS a presque l’obligation de réaliser un parcours presque parfait pour espérer devancer le solide leader genevois, le 26 mai prochain. Et pour cela, Lausanne devra impérativement faire preuve de davantage d’efficacité offensive.

Un problème que Pablo Iglesias pensait avoir résolu en décidant de sacrifier Simone Rapp – le Tessinois a réussi un doublé mercredi à l’occasion de sa première sortie avec Saint-Gall, son nouveau club – pour mettre Francesco Margiotta dans des conditions idéales. Avec l’éclosion définitive d’un Andi Zeqiri enfin épargné par les blessures (quatre entre juillet et décembre) et l’apport du véloce Français Anthony Koura, les prémices semblaient en effet encourageantes.

Aujourd’hui, au moment où les choses très sérieuses commencent, la situation n’est pas aussi prometteuse que le LS l’aurait souhaité. «Margiotta et Zeqiri, blessés, n’entrent pas en ligne de compte pour Vaduz, annonce d’emblée Giorgio Contini. J’espère pouvoir récupérer très vite Zeqiri qui n’a qu’un petit problème au dos.» Pour avoir des nouvelles de Margiotta, il faut insister. «J’ai assez parlé de lui ces six derniers mois, souffle, agacé, le coach lausannois. Désormais, je ne vais m’intéresser qu’aux joueurs qui sont dans le vestiaire. Je ne peux quand même pas m’occuper des états d’âme de chacun! La bonne nouvelle, c’est que je dispose maintenant d’un contingent plus restreint (ndlr: six départs pour deux arrivées), composé de joueurs qui s’impliquent dans notre projet. Comme Dan Ndoye, un jeune attaquant (18 ans) venu du Team Vaud M21 en qui j’ai pleine confiance.»

«Il faut voir ce qu’il y a sur le marché»

Sans le dire ouvertement, Giorgio Contini fait comprendre qu’il en a assez des hauts et des bas de son attaquant italien. Et comme il reste une licence à activer pour le LS, l’arrivée d’un renfort offensif ne serait pas pour déplaire au technicien. «Il faut voir ce qu’il y a sur le marché, continue Contini. Mais ce qui est certain, c’est que je ne veux pas d’un attaquant pour faire le nombre. Si un joueur débarque chez nous, il devra connaître la Challenge League et être d’un très bon niveau. Je ne pourrai pas lui donner trois semaines pour s’acclimater. Il devra être tout de suite compétitif. Quant au profil, nous l’avons déjà précisément défini avec Pablo Iglesias.» Le directeur sportif de la Pontaise a jusqu’au 15 février pour trouver cette perle rare. (nxp)