Le Lausanne-Sport est fin prêt à défier NE/Xamax

L’ambitieux Lausanne-Sport ne pouvait pas mieux préparer son rendez-vous le plus grisant et stimulant de ce mois d’octobre. Ce jeudi soir (20h15), il accueillera NE/Xamax à la Pontaise, dans le cadre des 8es de finale de la Coupe de Suisse, avec une confiance et un moral au zénith. Des atouts indispensables lorsque l’on est appelé à défier un adversaire de catégorie supérieure dans un match couperet.

Du côté de la Pontaise, tous les voyants sont donc au vert pour tenter de créer un nouvel exploit, après celui réalisé face à Lugano le mois dernier, puisque le LS, en prenant le meilleur sur Stade-Lausanne-Ouchy, a réussi à conforter sa place de leader de Challenge League. Il compte désormais quatre points d’avance sur Wil et surtout cinq sur Grasshopper.

Ce derby, les Lausannois du haut l’ont parfaitement maîtrisé dès la 10e minute de jeu pour prendre aussi une éclatante revanche sur la seule équipe qui est parvenue jusque-là à leur faire courber l’échine. Mais si le LS a passé une excellente fin d’après-midi, il le doit aussi en partie à son gardien, Thomas Castella. Sa double intervention salvatrice sur Danner puis Ndongo (9e) a en effet non seulement évité à ses coéquipiers de devoir remonter un score déficitaire mais elle leur a aussi servi d’avertissement. Très utile car, dès cet instant, les pensionnaires de la Pontaise se sont montrés plus agressifs et entreprenants. Ils auraient d’ailleurs très bien pu prendre l’avantage sur l’action suivante – frappe de Zeqiri sur l’angle des buts de Barroca – ou sur les deux belles occasions échues ensuite à Schneuwly et Turkes.

Turkes ouvre la marque

Ces trois grosses opportunités manquées en moins de trois minutes n’ont nullement pesé sur le moral d’un groupe en pleine confiance. La supériorité individuelle très nette du LS s’est logiquement matérialisée par deux réussites signées par l’inévitable Aldin Turkes – 11e but en douze matches cette saison! – et Christian Schneuwly, suite à deux jolis mouvements collectifs.

Un double avantage déjà amplement suffisant face à un adversaire qui souffre de façon toujours plus criarde de l’absence de puissance et de force offensive. Mais la meilleure équipe de CL ne s’est cependant pas privée de l’accentuer par la suite, donnant au score des allures de correction. «Par rapport au match aller à Nyon, nous avons montré une tout autre qualité de jeu et un engagement physique bien différent, analysait Giorgio Contini avec un bonheur qu’il masquait avec peine. Après un premier petit quart d’heure équilibré, mon équipe a prouvé qu’elle était la meilleure. Et ce qui me réjouit davantage encore, c’est de voir mes attaquants marquer (Turkes et Zeqiri) ou servir de superbes passes décisives (Ndoye par deux fois).»

Sans pression inutile

Bien dans sa tête et sur ses jambes, le LS attend son rendez-vous de la Coupe avec autant de sérénité que de sérieux. Mais sans non plus se mettre une inutile pression puisque l’objectif prioritaire reste un retour en Super League. «À ce match contre Xamax, nous commencerons à y penser dès demain matin, sourit Giorgio Contini. Même si nous sommes en confiance actuellement, le contexte de cette rencontre sera très différent de celui de ce derby, car les Neuchâtelois en seront les favoris logiques. D’autant plus qu’ils ont eux aussi remporté un succès très important ce week-end. Cela dit, le LS a déjà prouvé récemment qu’il était capable de battre une équipe de Super League, non?»