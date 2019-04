Le strapontin de barragiste est loin d'être acquis pour le LS

Mercredi soir, les derniers espoirs de promotion directe du Lausanne-Sport ont été définitivement ensevelis sous une neige durcie par la supériorité incontestable de Servette. Un revers qui clarifie la situation. Si les Vaudois veulent atteindre l’objectif fixé l’été dernier, il faudra qu’ils en décousent victorieusement avec le 9e de Super League. Mais chaque chose en son temps. Pour s’offrir cette 2e place qu’il considérait encore avec plus de dédain que comme une possible bouée de sauvetage il n’y a pas si longtemps, le LS devra d’abord vaincre la forte concurrence que lui opposent Winterthour et Aarau. Alors qu’il reste tout juste un tour (9 matches) à disputer, le club de la Pontaise a l’avantage d’aborder cette dernière ligne droite avec, respectivement, deux et trois points d’avance sur ses deux adversaires. Et même un de plus en prenant en compte une différence de buts nettement favorable.

Si l’on ajoute à cela un contingent de qualité bien supérieure à ses deux contradicteurs, le LS a toutes les cartes en mains pour éviter ce qui ressemblerait à un deuxième fiasco consécutif. La réalité du terrain, la seule qui compte, est toutefois loin d’engendrer le même optimisme. Comme le démontrent les chiffres ci-contre, les Vaudois ne parviennent pas à s’extirper de cette médiocrité dans laquelle ils sont englués depuis septembre. On peine donc à croire que Giorgio Contini réussisse à faire progresser in extremis un groupe qui ressemble plus à une addition d’individualités qu’à une véritable équipe, animée par une envie partagée d’atteindre un même objectif. C’est pourtant le nouveau défi qui attend le coach zurichois puisque, comme l’a dit Pablo Iglesias, «le LS ne changera pas d’entraîneur cette saison».

Le calendrier

Même si chaque équipe affrontera ses neuf adversaires, il n’est pas forcément favorable au LS, qui se déplacera cinq fois, dont un match à Aarau, le 4 mai, qui pourrait valoir cher. Et quand on sait que les Lausannois ne se sont jusque-là imposés qu’à quatre reprises seulement loin de la Pontaise, le fait de jouer une fois de plus à l’extérieur n’est pas un détail.

L’infirmerie

«J’aimerais que Contini puisse enfin disposer de tout son contingent», soupirait le directeur sportif il y a un mois. Ce ne sera pas encore le cas ces prochaines semaines, puisque Boranijasevic (un mois) et Puertas (sept jours) ont rejoint l’infirmerie mercredi. Le retour de Brandao derrière ne résoudra pas le problème de la longue absence du latéral serbe. Quant au secteur offensif, qui est en souffrance, il pourra compter avec la présence de Koura dès samedi et les retours progressifs à leur meilleur niveau de Margiotta et Zeqiri. Le destin du LS est probablement entre les pieds d’une première ligne qui ne marque pourtant plus qu’au compte-gouttes depuis trois semaines.

La pression

Elle sera essentiellement sur les épaules du LS. Tant pour Winterthour, parti sans ambition particulière, que pour Aarau (4 points seulement après onze journées), arracher cette place de barragiste constituerait un incroyable bonus. (nxp)