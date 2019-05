Les espoirs de barrage du LS ne tiennent plus qu’à un fil

Servette a, comme il l’espérait, pu fêter, vendredi, de la plus belle des manières son titre de champion de Challenge League, et la promotion qui l’accompagne, devant plus de 20 000 supporters genevois enthousiastes. L’aboutissement logique d’une saison qu’il a parfaitement maîtrisée depuis le mois de septembre.

Cet épilogue signifie donc que le Lausanne-Sport n’est pas parvenu à reporter de quelques jours ces festivités. Il s’est en même fallu de beaucoup pour que les Lausannois de Giorgio Contini ne contrarient les plans servettiens. Ils n’ont finalement réussi qu’à retarder, et de surcroît avec beaucoup de réussite, l’inéluctable jusqu’à cette cruciale 74e minute. Suite à une faute de Cabral sur le côté droit de l’offensive genevoise, Stevanovic brossait une merveille de coup franc qu’Alphonse propulsait, de la tête et sans opposition, au fond des buts de Castella. Abattus, car bien conscients que le sort de ce 184e derby était dès lors scellé, les Vaudois subissaient trois minutes plus tard le coup d’assommoir définitif.

Du côté du LS, les promesses de l’aube n’ont donc pas tenu jusqu’au crépuscule. Alors que les Vaudois avaient promis juré que la lourde défaite concédée il y a une semaine à Aarau n’était qu’un simple accident de parcours – uniquement dû à une pelouse enneigée – ils ne l’ont pas montré dans les faits à Genève, dans des conditions cette fois parfaites. Ils en sont même restés très loin puisque, dès les premières secondes de jeu, ils ont subi sans parvenir à réagir le très net ascendant de Servette.

Une supériorité d’emblée tellement flagrante que l’ouverture du score de Stevanovic dès la 4e minute, sur un corner de Wüthrich dévié par Rouiller, n’en était alors qu’une conséquence déjà logique et attendue.

Une issue inéluctable

Submergé par un adversaire qui avait le monopole exclusif du ballon, gagnait tous les duels et profitait avec une certaine habileté des largesses défensives lausannoises pour s’approcher de Thomas Castella, le LS a vécu un premier quart d’heure cauchemardesque. Au terme duquel il aurait très bien pu compter un ou deux buts de retard supplémentaires.

Mais c’est tout le contraire qui se produisait alors. Sans se ménager la moindre occasion, les Vaudois parvenaient à remettre les compteurs à zéro. Grâce à une immense bévue de Frick qui détournait dans ses propres filets un corner de Margiotta (15e).

Sonné, Servette repartait à l’assaut, mais sans succès. Sur deux des rarissimes offensives lausannoises, Margiotta voyait une première frappe manquer de peu sa cible (32e) et une seconde être détournée du bout de la main par Frick (38e). Le début d’une révolte? Que nenni puisque, côté occasions lausannoises, on allait en rester là jusqu’à la fin de la partie…

Laborieux exercice

Cette deuxième très nette et indiscutable défaite consécutive a surtout de lourdes conséquences pour le LS. Pour la première fois de leur laborieux et pénible exercice, les Vaudois n’ont plus leur destin entre leurs mains. Pour espérer accrocher in extremis cette 2e place qui lui offrirait un moyen désormais inespéré de sauver la face, il lui faudra non seulement gagner ses trois derniers matches mais encore espérer un faux pas d’Aarau.

Espoirs très minces

Toujours possible, bien sûr, mais vu l’euphorie qui accompagne la folle remontée des Argoviens que ce revers de leurs derniers concurrents devrait galvaniser davantage encore, ces espoirs lausannois deviennent très minces. À ce titre, on aura un premier élément de réponse capital ce samedi à l’occasion du déplacement qu’Aarau effectuera sur le synthétique d’un FC Schaffhouse en danger de relégation.