Les trois raisons du succès de Lausanne

À ce stade de la saison, il y a une année, le Lausanne-Sport avait déjà commencé son irrémédiable chute vers une inutile 3e place finale. La large défaite 3-0 face à Stade-Lausanne il y a un mois ressemblait fortement à un signal de déclin similaire à celui qu’a connu le LS la saison dernière. Sauf que cette fois-ci Giorgio Contini et ses hommes ont considéré cette baisse de régime comme un véritable avertissement. Trois victoires plus tard, les Vaudois sont de nouveau un leader équilibré. Pas toujours serein, mais à qui on imagine mal une nouvelle mésaventure arriver.

Le LS version 2019-2020 n’a de toute façon pas envie d’être comparé à celui qui a tant déçu lors du dernier exercice. Pour s’en distancier, les Bleu et Blanc peuvent compter sur trois éléments déterminants.

Un danger offensif permanent

On a assez parlé des flops des récents mercatos pour relever un joli coup réussit par le club. En l’occurrence, il se nomme Aldin Turkes et il aurait déjà inscrit son 8e but de la saison si son coup de tête de la troisième minute, mercredi face à GC, n’avait pas été entaché d’un hors-jeu. Qu’importe, le buteur de 23 ans arrivé de Rapperswil va sans doute au-devant d’une belle carrière, et il est en train de prendre une dimension supplémentaire à la Pontaise. «Il a faim, relève l’ex-entraîneur du FC Le Mont Claude Gross. C’est souvent le cas avec les jeunes joueurs de Challenge League. Je ne me permettrai pas de juger ce qui s’était passé avec Simone Rapp, mais la différence de réussite entre lui et Turkes se situe peut-être à ce niveau. En tout cas, il s’agit d’une vraie bonne pioche.»

Une bonne pioche qui bénéficie aussi de l’euphorie qui entoure les rangs offensifs de l’équipe. «On le voit avec Andi Zeqiri, qui marque à chaque fois qu’il se trouve sur le terrain», souligne le technicien. En fait, et contrairement à l’an dernier, le danger peut venir à tout moment et surtout de partout. Maxime Dominguez réalise un match moyen? Dan Ndoye entre et fait la différence. Andi Zeqiri connaît une soirée sans? Aldin Turkes est là pour compenser. Et, forcément, une formation qui carbure à trois buts de moyenne est nettement moins sensible aux coups d’arrêt et au virus du match nul (quinze la saison dernière).

Kukuruzovic a trouvé sa place

Claude Gross en est persuadé: «Un duel comme celui de mercredi se serait achevé sur un partage des points, il y a quelques mois.» Si le LS a fini par passer l’épaule, c’est en partie grâce aux deux passes – vraiment – décisives de Stjepan Kukuruzovic. Son arrivée, à l’été 2018, avait suscité beaucoup d’attente, que l’ancien Saint-Gallois a d’abord peiné à assumer. La remise des compteurs à zéro durant l’intersaison lui a fait beaucoup de bien et lui a surtout permis de retrouver tout son tranchant.

«J’ai le sentiment que son rôle a changé sur le terrain, lance Admir Bilibani, ancien défenseur du LS. Il a moins à se concentrer sur la récupération et peut davantage orienter le jeu, comme il sait très bien le faire. Cela se ressent dans le rythme global.» Ce que disent les chiffres? Huit matches de championnat, 720 minutes de jeu, six passes décisives. «On croit toujours que c’est simple de s’adapter à une nouvelle équipe, reprend Claude Gross. C’est complètement faux. Stjepan a juste eu besoin d’un temps d’adaptation.» Aujourd’hui en tout cas, il est la plaque tournante d’un Lausanne capable de se projeter infiniment plus vite vers l’avant que dans un passé récent.

La défense tient le choc

Non, la charnière centrale Loosli-Nganga ne dégage pas une sérénité totale et, oui, la justesse technique des latéraux Per-Egil Flo et Nikola Boranijasevic laisse parfois à désirer. Toujours est-il que le LS n’encaisse pas (quatre blanchissages pour Thomas Castella) ou peu (quatre matches où il n’a concédé qu’un but), toutes compétitions confondues.

Faut-il y voir une montée en puissance de la ligne défensive ou celle-ci doit-elle son salut aux parades de son gardien, toujours irréprochable? «L’équipe dans son ensemble subi moins le jeu, et cela se répercute sur sa défense, observe Claude Gross. Probablement que le rendement des attaquants y est aussi pour quelque chose. Derrière, les joueurs peuvent davantage se consacrer à leurs tâches défensives.» Un supplément d’autorité qui n’est sans doute pas étranger au changement de discours du club. Le LS de l’an dernier devait être champion avant même d’avoir joué son premier match. Sa version actuelle fait de son mieux pour éviter de reproduire les mêmes erreurs, à commencer par les excès de prétention, et enjambe les obstacles les uns après les autres. Toute la différence.