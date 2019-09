Nassim Ben Khalifa ou l’itinéraire chaotique d’un attaquant doué

Giorgio Contini:

Pour le coach du LS, son équipe n'est qu'un outsider dans la course à la promotion.

En Challenge League, les belles affiches ne seront pas très nombreuses, cette saison à la Pontaise. La venue de Grasshopper, le club le plus titré du pays, en est une. Et, sans aucun doute, elle est même la plus attractive. «Le LS est certes en tête, sourit Giorgio Contini, mais GC reste quand même pour moi le grand favori du championnat. À la fois en raison de son histoire et de son statut de relégué. Comme c’était notre cas l’an passé, l’équipe qui tombe de Super League est automatiquement la favorite la saison suivante. Le LS et Aarau ne sont que ses deux principaux contradicteurs. Essayer de battre GC sera donc un joli défi pour nous.»



Une façon comme les autres, pour le coach lausannois, d’enlever un peu de pression des épaules d’une équipe qui a certes fini par s’imposer à Vaduz, dimanche, mais sans proposer son meilleur visage. «Refaire ce genre de matches avec le même résultat me conviendrait très bien, sourit Giorgio Contini. Non, je ne suis pas inquiet au sujet de la qualité de notre prestation contre GC car mon équipe a régulièrement montré un tout autre état d’esprit à la Pontaise.»



En septembre, il est évident qu’une confrontation entre les deux cadors annoncés ne pourra avoir qu’une importance très relative sur la longue suite de la saison. Chacun se souvient d’ailleurs que le LS avait emporté son premier duel face à Servette, il y a un an. Mais compter cinq points d’avance sur son principal adversaire après seulement huit rondes aurait des répercussions très positives pour les Lausannois. Un retard qui pourrait aussi peser sur des Zurichois qui s’imposent souvent sans convaincre depuis juillet.