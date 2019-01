Opposé à Young Boys qui voit double, Lausanne va pouvoir se situer

Encore spectateurs mercredi soir au stade Ramón Sánchez Pizjuán, où ils ont assisté à la victoire du FC Séville contre Barcelone en Coupe du Roi, les joueurs de Contini seront les acteurs d’un après-midi très particulier ce samedi à Berne. Au Stade de Suisse, Young Boys y disputera deux matches amicaux d’affilée. Le champion de Suisse aura d’abord droit à la visite du FC Wil (13 h) en guise d’amuse-bouche avant d’enchaîner avec la réception du LS (16 h); un sparring-partner vaudois dont ce sera la dernière sortie avant la reprise du 2 février contre Kriens.

Pas d'équipe type

Pour le club de la Pontaise, il s’agit bien sûr d’un test grandeur nature, lui permettant de se jauger face à ce qui se fait de mieux en Suisse. «En face, c’est le top. Il ne peut y avoir meilleure motivation pour se situer. C’est vraiment l’idéal», reconnaît le directeur sportif Pablo Iglesias. Seul hic, Giorgio Contini ne pourra pas aligner son équipe type, ou ce qui s’en rapproche, dans la mesure où plusieurs de ses cadres traînent des bobos liés à l’importante charge de travail effectué en Espagne. C’est le cas de Margiotta (inflammation du tendon rotulien), de Flo (adducteurs) et de Boranijasevic, son nouveau latéral serbe, touché à un mollet.

Sauf contre-ordre ou opportunité qui ne se refuse pas, Lausanne a déjà bouclé son recrutement avec la «promotion» de Dan Ndoye, venu des M21. S’il est ainsi pratiquement acquis que le revenant Jérémy Manière (proposé entre-temps à Xamax) prendra la dernière licence, Yeltsin Tejeda n’appartient plus, pour sa part, au contingent. Après une indisponibilité de six mois suite à des problèmes récurrents à un tendon d’Achille, le milieu de terrain, qui n’entrait plus dans les plans de Contini, est retourné relancer sa carrière au Costa Rica, où il s’est engagé avec Herediano. Souvent blessé depuis son arrivée en 2016, il n’a disputé que 28 matches de championnat, tous en Super League. Lui aussi écarté, Elton Monteiro s’est rendu en Pologne mais n’a pas donné suite à la proposition qui lui a été faite. (24 heures)