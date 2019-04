Pablo Iglesias attend un grand sursaut d’orgueil de ses joueurs

Samedi, malgré la victoire, Pablo Iglesias quittait Rapperswil tête basse et au pas de charge. Quelques minutes plus tard, en direct sur les ondes de La Première, le directeur sportif de la Pontaise ne cachait ni son courroux ni sa déception après la nouvelle prestation très insuffisante offerte par le Lausanne-Sport.

Trois jours après avoir extériorisé ses états d’âme, l’humeur de Pablo Iglesias est redevenue plus joviale, même si le fond de sa pensée n’a pas changé. «Je suis bien entendu toujours très contrarié par ce que j’ai vu sur le terrain samedi, commence-t-il. Après deux sorties à domicile pénibles, avec un seul point de plus à notre compteur alors que nous en espérions six, je m’attendais à une vive réaction de l’équipe. Malheureusement, malgré un contexte idéal avec ce but réussi d’entrée de jeu, la prestation a été loin de me rassurer. Principalement en raison d’un manque d’enthousiasme et de passion que j’ai toujours plus de mal à comprendre alors qu’on aborde la dernière ligne droite avec l’avantage d’avoir notre destin entre nos mains.»

Dans l'attente du déclic

Alors qu’il ne reste plus que huit matches au programme avant de, peut-être, pouvoir disputer un barrage de tous les espoirs face au 9e de Super League, le LS continue de traîner son spleen sans la moindre révolte apparente. À tel point que les supporters lausannois finissent même par penser que les joueurs se complaisent dans cette médiocrité. «Non, car je continue de croire qu’ils ont un gros ego, beaucoup d’orgueil, et qu’ils vont donc bien finir par le montrer sur le terrain, assure Pablo Iglesias. Ils font le maximum, j’en suis certain, mais il manque toujours ce petit déclic, cette étincelle que nous attendons tous en vain depuis trop longtemps. Pour vous imager le fond de ma pensée, je me sens comme celui qui a devant lui un magnifique puzzle auquel il manque une dernière pièce pour le compléter.»

Une petite mais très importante pièce que l’on pourrait peut-être appeler personnalité ou caractère. «Ou enthousiasme, ajoute le directeur sportif. Quoi qu’il en soit, l’heure du verdict se rapproche et le temps des excuses et des questions est terminé. Il appartient désormais au staff technique et aux joueurs eux-mêmes de trouver les réponses aux questions et les solutions aux problèmes. J’ai le sentiment que tout a été fait depuis de nombreux mois pour placer tout le monde dans les meilleures conditions possible pour bien travailler, dans la sérénité. Ceux qui me connaissent savent que jamais je ne refuserai d’apporter mon aide si on me le demande, mais j’attends de l’équipe et du staff qu’ils parviennent très vite à enfin franchir ce palier qui doit leur permettre de transformer nos trop nombreux nuls en victoires.»

Ces nuls qui font très mal

Quatorze parités – pour trois défaites seulement – qui ont probablement contribué à atténuer ce sentiment de révolte qu’une série de revers aurait engendré. «Ces nuls à répétition nous ont fait beaucoup de mal. Car ils n’insinuent pas le désagréable sentiment de défaite dans les esprits. Tous ces points égarés face aux équipes de deuxième partie de tableau expliquent d’ailleurs presque à eux seuls les onze longueurs de retard sur le leader. Car je reste aujourd’hui encore persuadé qu’individuellement le LS n’a rien à envier à Servette.»

Une remarque, partagée par beaucoup, qui force à évoquer une fois encore le cas de Giorgio Contini. Un entraîneur qui n’a, dit-on, été confirmé dans ses fonctions jusqu’au terme de la saison que grâce au diktat de Jim Ratcliffe lui-même, le big boss d’Ineos. «La seule chose que j’ai à dire, coupe Iglesias, c’est que nous n’avons jamais eu la moindre séance commune à ce sujet avec Jim Ratcliffe. En revanche, nous organisons régulièrement des séances de travail avec Bob Ratcliffe, le CEO et nouveau président, et Stefan Nellen, le vice-président. Nous y évoquons naturellement le présent et l’avenir. Et lorsque nous avons des explications techniques à recevoir, Giorgio Contini y participe. Par ailleurs, je n’ai pas le pouvoir unique de décider du sort de qui que ce soit. Aujourd’hui, le coach comme l’équipe disposent encore de huit matches pour réussir à atteindre l’objectif que nous nous sommes fixé. Et je reste convaincu que nous y arriverons.»

L’engagement d’Ineos

Même si le LS devait enchaîner les contre-performances ces prochaines semaines, il n’y aura donc apparemment pas de révolution à la Pontaise. «Ceux qui imaginent qu’Ineos se désintéresse peu à peu du club se trompent, conclut le directeur sportif. Dans l’esprit des gens, les voir racheter une équipe cycliste et chercher à acquérir l’OGC Nice les conforte dans cette idée, car ils souhaiteraient que le LS soit au centre de leurs préoccupations. Ce que je comprends mais, croyez-moi, nos propriétaires sont bel et bien là, présents et sur le long terme. Et ils sont toujours aussi ambitieux» (nxp)