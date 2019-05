Pablo Iglesias pourra recruter mais devra aussi élaguer

Bob Ratcliffe a quitté Lausanne lundi matin. Sans s’être exprimé plus en détail sur la stratégie à court terme du Lausanne-Sport que lors du repas de soutien, trois jours plus tôt.

Directeur commercial du club, Vincent Steinmann est probablement celui qui a passé le plus de temps en compagnie du président lors de son court passage. «Il parlera bientôt, assure celui qui est aussi le responsable de la communication. Ce que je peux vous dire, c’est que, comme nous tous, Bob Ratcliffe est très déçu par cette saison. Mais l’objectif déclaré du LS reste toujours d’inaugurer le stade de la Tuilière en Super League, l’an prochain.»

«Il y a une volonté claire d’éviter les excès pour continuer de construire un club véritablement pérenne»

La question est maintenant de savoir si Pablo Iglesias aura les moyens financiers d’apporter les quelques corrections nécessaires pour que Giorgio Contini – il sera toujours à la tête de l’équipe la saison prochaine – puisse mieux faire… «Il est clair que des investissements comme ceux consentis en janvier 2018 sont exclus, explique Vincent Steinmann. En revanche, il est probable que quelques renforts arriveront. Comme l’a dit Bob Ratcliffe lors du repas de soutien, Ineos continuera d’investir et de développer l’ensemble du club, comme il l’a fait jusqu’à ce jour. Et cela concerne bien évidemment le domaine sportif. Mais il y a une volonté claire d’éviter les excès pour continuer de construire un club véritablement pérenne.»

Des propos qui doivent un peu rassurer Pablo Iglesias. Car s’il avait été obligé de se séparer de quelques éléments jugés superflus par le coach et la direction technique avant de commencer ses emplettes, les joueurs qu’il a dans son collimateur (à découvrir dans la galerie ci-dessous) risquaient bien d’avoir entre-temps trouvé leur bonheur ailleurs.

Dans le contingent actuel du LS, qui part? Qui reste?

Sans vouloir trop s’épancher sur le récent passé, le directeur sportif, très marqué par ce barrage manqué d’un souffle au terme d’un exercice très décevant, ne nie pas sa part de responsabilité dans cet échec. «Mais seulement sur les décisions que j’ai moi-même prises, pas sur les erreurs que l’on m’attribue à tort, soupire-t-il. Maintenant, ce que je sais, c’est que je dois composer un groupe de 24 éléments (dont trois gardiens) pour attaquer la prochaine saison. Et comme nous avons déjà 26 joueurs sous contrat, auxquels il faudra bientôt ajouter, j’espère, Thomas Castella, Nicolas Gétaz et Jérémy Manière, tous en fin de bail mais que nous souhaitons conserver, la marge de manœuvre est mince.»

Avec Diego Berchtold – le troisième gardien sera remplacé par un jeune du Team Vaud – et Ramon Buess, deux joueurs en fin de contrat sont déjà sur le départ. Les trois cas les plus délicats à régler concernent ces joueurs pour lesquels Ineos avait dépensé plus de 3 millions de francs, il y a dix-huit mois. C’est-à-dire Francesco Margiotta, Simone Rapp et Enzo Zidane, tous, de surcroît, au bénéfice de salaires très importants.

Pour l’Italien, qui souffre à la fois du mal du pays et d’évoluer au sein d’une Challenge League qu’il estime indigne de son talent, un club de Super League aurait manifesté un intérêt. Idem pour Rapp qui pourrait rester à Saint-Gall. Quant à Zidane, son agent, Alain Migliaccio, aurait assuré au LS, au moment de son transfert, que l’investissement consenti – environ 800'000 francs – serait au minimum récupéré par le club de la Pontaise lors du futur transfert du fils de Zinédine. Une promesse que le LS se réjouit de voir honorée (nxp)